Proteste violente dupa moartea lui George Floyd: Sute de soldati ai Garzii Nationale, trimisi in Minneapolis

Ziare.

com

Membrii Garzii Nationale din statul Minnesota "vor oferi sprijin autoritatilor civile atat timp cat li se va cere cu scopul de a asigura securitatea persoanelor si a bunurilor", precizeaza textul.Guvernatorul statului, Tim Walz, a semnat un decret joi dupa-amiaza pentru a autoriza interventia Garzii Nationale.In cursul noptii de joi spre vineri, unii soldati au "participat deja la mai multe misiuni" impreuna cu pompierii si impotriva "tulburarilor civile", precizeaza comunicatul. Ei au continuat sa se indrepte spre Minneapolis in cursul diminetii pana cand toti 500 au ocupat "pozitiile" desemnate.Doua sute de politisti din acest stat, dotati cu elicoptere, au fost de asemenea mobilizati.Manifestatii impotriva violentelor politienesti au degenerat pentru a treia noapte consecutiv, un comisariat fiind incendiat in nordul orasului si 30 de magazine jefuite.Tulburarile au izbucnit in urma mortii, luni seara, a lui George Floyd, un afroamerican de 46 de ani, care pare sa fi fost asfixiat de un agent in cursul unei arestari in forta, potrivit unei inregistrari video a scenei, devenita virala.Cei patru politisti implicati in incident au fost destituiti, iar autoritatile locale si federale au declansat o ancheta. Nimeni nu a fost inca inculpat, ceea ce alimenteaza mania si frustrarile populatiei de culoare a orasului.