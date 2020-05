Proteste violente in SUA dupa ce Politia a omorat un barbat de culoare: O sectie a fost incendiata (Video)

"Serie de omoruri"

"Deficit de speranta"

WATCH: Rioters chant "I Can't Breathe" in front of burning Minneapolis 3rd Police Precinct



Officials have warned them to leave the area due to 'cut gas lines'



pic.twitter.com/Z8gHUggzbU - Breaking911 (@Breaking911) May 29, 2020

BREAKING NEWS: The National Guard has arrived in #Minneapolis amid violent riots. Police have abandoned 5 precincts in the city. Multiple structures are on fire.#minneapolisriots #GeorgeFloyd pic.twitter.com/oZontkoJzj - BNL NEWS (@BreakingNLive2) May 29, 2020

BREAKING NEWS: Massive fire at a Walmart in #Minneapolis amid riots. Multiple police stations are burning as 5 precincts have been abandoned.#minneapolisriots #GeorgeFloyd #MinneapolisRiot pic.twitter.com/JNfVl9bwyC - BNL NEWS (@BreakingNLive2) May 29, 2020

Mii de oameni au asistat la incendiu, joi seara (ora locala), intr-un cartier din nordul orasului, dupa ce unii au fortat barierele care protejau sediul si au spart geamurile.Politistii au parasit imediat sediul, potrivit fortelor de ordine. "Putin dupa ora (locala) 22:00 (vineri, 6.00, ora Romaniei), in interesul securitatii personalului nostru, Politia din Minneapolis a evacuat Comisariatul 3", a anuntat acesta din urma intr-un comunicat.Manifestatiile au fost pasnice anterior, iar multimile de oameni au fost controlate de lanturi de barbati in uniforma, relateaza AFP.Insa au avut loc noi ciocniri, au fost jefuite aproximativ 30 de magazine si au avut loc incendieri, iar politistii de la comisariatul incendiat au folosit gaze lacrimogene.O defilare a inceput joi seara, la care numerosi manifestanti purtau masti pentru a se proteja de noul coronavirus, iar in orasul vecin, Saint Paul, politia a anuntat pagube si furturi."Stim ca exista multa furie, dar nu putem tolera ca unii sa se foloseasca de acest lucru pentru a comite delicte", a deplans seful Politiei din Saint Paul, Todd Axtel.Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a semnat un decret prin care a autorizat interventia Garzii Nationale. Aproximativ 200 de politisti din acest stat si elicoptere urmau sa fie trimise la fata locului."Moartea lui Gorge Floyd trebuie sa aduca dreptate si reforme de fond si nu mai multi morti si distrugere", a apreciat el intr-un comunicat.Acest afroamerican de 46 de ani a murit luni seara, imediat dupa ce a fost arestat de politie, care-l suspecta ca ar fi vrut sa foloseasca o bancnota falsa de 20 de dolari.In timpul interventiei, el a fost pus la pamant de catre un agent care a stat cu genunchiul pe gatul sau timp de multe minute. "Nu mai pot respira", se plangea el intr-o inregistrare video, care a devenit viral pe Internet.Presedintele Donald Trump "a fost indignat cand a vazut video-ul" acestei drame "odioase, tragice", a subliniat purtatoarea sa de cuvant Kayleigh McEnany. "El a pus imediat mana pe telefon" pentru a se asigura ca ancheta FBI avanseaza rapid, a adaugat ea. "El vrea sa se faca dreptate".Cei patru agenti au fost concediati, iar autoritatile locale si federale fac ancheta. Insa nu a avut loc vreo inculpare, ceea ce alimenteaza furia si frustrarile oamenilor."Acesti politisti trebuie sa fie arestati imediat", a declarat la CNN Philonise Floyd, fratele barbatului ucis."Toata lumea sufera, de aceea, se intampla toate aceste lucruri. M-am saturat sa vad barbati de culoare ucisi", a subliniat el. "As vrea ca ei (manifestantii) sa fie pasnici, dar nu-i pot forta, e greu".Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului a facut, la randul sau, o legatura cu o serie de alte drame care au relansat tensiuni rasiale in Statele Unite."Acesta este ultimul dintr-o lunga serie de omoruri de afroamericani neinarmati comise de politisti americani" si cetateni albi, a transmis Michelle Bachelet."Autoritatile americane trebuie sa ia masuri serioase pentru a pune capat acestor crime si pentru a se asigura ca se face dreptate atunci cand ele au loc", a subliniat ea.Acest caz aminteste de moartea lui Eric Garner, un barbat de culoare ucis in 2014 la New York prin asfixiere in timpul arestarii de catre politisti albi. Si el a spus atunci "nu pot sa respir", o expresie care a devenit un tipat de adunare a miscarii Black Lives Matter.Minnesota a fost marcata, de asemenea, de moartea in 2016 a unui sofer de culoare, Philando Castile, impuscat mortal in timpul unui banal control al politiei sub ochii partenerei sale.Reverendul Jesse Jackson, care a venit la Minneapolis, a indemnat la continuarea manifestatiilor. El a denuntat un "linsaj ziua in amiaza mare" si cere dreptate.Seful Politiei din Minneapolis, Medaria Arradondo, a recunoscut joi ca exista "un deficit al sperantei" in oras si ca echipajele sale au contribuit la acest deficit.El a subliniat ca "nu va autoriza niciun act criminal" susceptibil sa agraveze trauma populatei si a dat asigurari ca respecta dreptul locuitorilor de a manifesta si de a-si exprima durerea.Un barbat a murit miercuri, la Minneapolis, dupa ce a fost atins de un glont, in apropierea unor manifestatii, iar un suspect a fost arestat.La Los Angeles, manifestantii au blocat scurt timp, miercuri, o autostrada si au spart geamurile a doua vehicule de politie.