Protestele violente continua in numeroase orase din SUA, dupa moartea lui George Floyd. Mesajul lui Trump

Ziare.

com

In urma confruntarlor violente dintre protestatari si fortele de ordine, trei autovehicule ale Serviciului Secret din apropiere de Casa Alba au fost vandalizate de protestatari sambata. Protestatarii au spart parbrizele celor trei vehicule si le-au vopsit cu graffiti.Imaginile aeriene arata o prezenta mare a protestatarilor in Philadelphia, acestia au vandalizat o statuie din centrul orasului si au pornit un incendiu la baza statuii.De asemenea, CNN informeaza ca in Los Angeles, Chicago si in alte orase mai multe masini au fost incendiate, inclusiv un autovehicul al politiei.Presedintele Donald Trump a transmis o serie de mesaje prin Twitter prin care a condamnat violentele."Administratia mea va fi intotdeauna impotriva violentei, a haosului si a tulburarilor. Vom fi alaturi cu familia lui George Floyd, cu protestatarii pasnici si cu fiecare cetatean care respecta legea care doreste decenta, civilitazatie, siguranta si securitate", a declarat Trump."Sustinem dreptul protestatarilor pasnici si le ascultam motivele. Dar ceea ce vedem acum pe strazile oraselor noastre nu are nicio legatura cu justitia sau pacea", a adaugat acesta.Mai multi ofiteri de politie si jurnalisti locali au fost raniti in timpul protestelor de la Pittsburgh, a scris Departamentul de Securitate Publica al orasului intr-o serie de tweet-uri sambata.De asemenea, in mai multe orase a fost instituita starea de alerta pentru 24 de ore.