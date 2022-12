Raport socant: Torturi in inchisorile Pentagonului si CIA - medicii erau complici

Medici si alti profesionisti in domeniu au fost implicati in torturi care au avut loc in inchisorile Pentagonului si CIA, arata un raport independent.

National Journal scrie ca ei au participat la "tratamente crude, inumane si degradante ale detinutilor".

Studiul, realizat de organizatia independenta Task Force, concluzioneaza ca personalul medical a incalcat in mod grav etica profesionala in inchisori precum cea din Guantanamo.

De exemplu, au existat cazuri in care detinutii erau hraniti cu forta, iar un purtator de cuvant al Departamentului pentru Aparare a confirmat faptul ca in cazul in care ei refuzau hrana, aceasta le era administrata pe nas, printr-un tub.

Putin critica SUA pentru "tortura" din inchisori

"Avem un mandat special pentru a-i tine in viata. Personalul medical care este angajat la inchisoarea din Guantanamo ofera tratament uman detinutilor. E comic faptul ca unii isi dau cu parerea, desi nu au fost macar o data in acest loc.

Niciunul dintre critici nu a avut acces la detinuti, la rapoartele medicale ale acestora sau la proceduri", a spus Todd Breasseale, purtator de cuvant al Departamentului pentru Aparare.

Intr-adevar, organizatia Task Force nu i-a vizitat pe cei care sunt inchisi, ci a consultat niste documente care apartin CIA si Departamentului pentru Aparare.

Dupa lansarea raportului, administratia Obama a precizat ca va incerca sa obtina pentru organismul independent si actele care erau clasificate.

In replica, CIA a acuzat ca raportul este inexact, iar concluziile sunt gresite.

"Este important sa subliniem ca CIA nu mai are detinuti in detentie si ca presedintele Barack Obama a pus capat programului de interogare (prin tortura - n.red.) printr-un decret in 2009", a declarat directorul pentru comunicatii al institutiei, Dean Boyd.

