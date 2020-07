Rapperul Kanye West si-a anuntat, pe Twitter, candidatura pentru presedintia Statelor Unite ale Americii

"Trebuie sa indeplinim promisiunea Americii avand incredere in Dumnezeu, unificandu-ne viziunile si construindu-ne viitorul. Candidez la presedintia SUA! #2020VISION >> ", a scris Kanye West pe Twitter.Potrivit Reuters , nu este clar daca daca anuntul lui West despre candidatura, cu trei luni inainte de alegeri, este o gluma, sau rapperul chiar si-a depus actele.West si sotia lui, Kim Kardashian West, s-au intalnit cu Donald Trump in 2018, la Casa Alba "Ai intregul meu sprijin", i-a raspuns Elon Musk , proprietarul Tesla , pe Twitter.Kanye West, nascut pe 8 iunie 1977, este rapper, producator muzical si a castigat 21 de premii Grammy. Albumele lui au fost vandute in peste 32 milioane de copii si au generat peste 100 milioane de accesari online.