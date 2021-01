Record de executii federale in ultimele luni ale presedintiei lui Donald Trump. Dustin Higgs, afroamericanul care a primit injectia letala

Administratia a reluat in iulie o practica suspendata de 17 ani

Curtea Suprema a aprobat ca lui Dustin Higgs, un afroamerican de 48 de ani, sa-i fie administrata o injectie letala in penitenciarul federal din Terre Haute in statul american Indiana.Intr-o seara din ianuarie 1996, el invitase trei tinere in apartamentul sau, situat in apropiere de Washington , impreuna cu alti doi prieteni. Una dintre ele ii refuzase avansurile si el le-a propus atunci sa le conduca acasa, insa s-a oprit cu ele intr-un loc izolat. Higgs a ordonat unuia dintre amicii sai sa le impuste pe cele trei femei, potrivit Ministerului Justitiei american.In anul 2000, el a fost condamnat la pedeapsa capitala pentru rapire si asasinat. Autorul focurilor de arma a primit o condamnare la inchisoare pe viata."Este arbitrar si inechitabil sa fie pedepsit Higgs mai mult decat ucigasul", a spus avocatul sau Shawn Nolan intr-o cerere de clementa adresata lui Donald Trump. Ca si in alte dosare, presedintele republican - fervent sustinator al pedepsei cu moartea- nu a dat curs cererii.Dimpotriva, administratia sa s-a luptat in instanta pentru a putea efectua executia inainte de plecarea sa de la Casa Alba miercuri, 20 ianuarie.Un tribunal acordase de fapt, marti, o amanare lui Higgs pentru ca acesta contractase COVID-19 si risca sa sufere mai mult in momentul injectarii cu pentobarbital. Ministerul Justitiei a facut imediat recurs si a obtinut castig de cauza.Un ultim recurs, care se referea la aspecte de jurisdictie, a fost studiat de Curtea Suprema, care l-a respins: inalta instanta, profund remaniata de Donald Trump are in prezent sase judecatori conservatori din cei noua si ei au aprobat sistematic executiile federale incepute din aceasta vara.Administratia republicana a reluat in iulie o practica suspendata de 17 ani, intr-un moment cand statele amanau toate executiile pentru a evita propagarea virusului.De atunci, 12 americani au fost executati prin injectii letale la Terre-Haute, intre care pentru prima oara in aproape 70 de ani o femeie, executata in pofida suspiciunilor legate de starea sanatatii sale mentale."Nu au existat niciodata atat de multe executii federale intr-un timp atat de scurt", releva Richard Dunham, directorul Centrului de informare cu privire la pedeapsa capitala: "Numarul maxim de civili executati de autoritatile federale era de 16 in 1896, iar acum suntem la un pas de 13 executii in sase luni".Odata cu cea a lui Higgs, numarul executiilor dupa victoria lui Biden la prezidentiale la 3 noiembrie va fi de sase, ceea ce nu s-a mai intamplat niciodata pana acum, subliniaza el."Din punct de vedere istoric, presedintii aflati la final de mandat se concentreaza asupra gratierilor si comutarilor de pedepse", evoca Dunham. Inaintea lui Donald Trump, niciun presedinte care isi incheia mandatul "nu si-a exercitat puterea discretionara pentru a ucide oameni mai degraba decat pentru a-i cruta", sustine expertul citat.Daca ritmul este inedit, profilul condamnatilor reflecta - potrivit expertului - probleme recurente in aplicarea pedepsei capitale in SUA, cu o supraprezentare a persoanelor de culoare (sapte din 13), doua persoane avand deficiente intelectuale majore, doua suferind de tulburari mentale si doua care abia devenisera majore in momentul comiterii crimei.Sensibil la aceste date, democratul Joe Biden , care va depune juramantul miercuri, s-a opus in timpul campaniei pedepsei cu moartea si a promis sa lucreze cu Congresul pentru a incerca sa o aboleasca la nivel federal.Parlamentari democrati au introdus luni un proiect de lege in acest sens. Intrucat partidul lor a preluat controlul asupra Senatului, acesta ar putea fi adoptat."Dar democratii vor trebui sa-i convinga pe unii dintre colegii lor republicani", apreciaza Dunham, amintind ca nicio masura abolitionista nu a fost adoptata vreodata fara o sustinere din partea ambelor partide.