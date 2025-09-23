Revolta a studentilor in Chile: Sute de arestari

Autor: Livia Stroie
Vineri, 05 August 2011, ora 15:58
637 citiri
Revolta a studentilor in Chile: Sute de arestari
Foto: SkyNews

Aproape 500 de studenti au fost arestati, iar cativa au fost raniti in urma confruntarilor dintre tineri si fortele de ordine, la protestele care au avut loc in orasele principale din Chile.

Politia a folosit tunuri de apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea adunata pe strazi, in ciuda faptului ca protestele au fost declarate ilegale. Tinerii au aruncat cu pietre in politisti si in autobuze si au ars cauciucuri pentru a perturba traficul, informeaza SkyNews.

Studentii, profesorii, dar si alti angajati din invatamant au continuat protestele pana noaptea, lovind tigai pentru a atrage atentia.

Violentele au inceput pentru prima oara in Santiago, tinerii fiind nemultumiti de sistemul de invatamant subfinantat si nereformat inca din vremea dictatorului Augusto Pinochet.

Previziune sumbră a lui Kelemen Hunor: „Ne așteaptă o iarnă grea”. Pe ce subiect nu e de acord cu Bolojan
Previziune sumbră a lui Kelemen Hunor: „Ne așteaptă o iarnă grea”. Pe ce subiect nu e de acord cu Bolojan
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că România va avea „o iarnă grea” și propune prelungirea măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă șase...
Diana Șoșoacă, așteptată marți la Parchetul General. Ce riscă dacă nu se prezintă
Diana Șoșoacă, așteptată marți la Parchetul General. Ce riscă dacă nu se prezintă
Diana Șoșoacă a fost citată marți, 23 septembrie, la Parchetul General în calitate de suspectă într-un dosar în care sunt investigate 11 infracțiuni, au informat surse judiciare. Potrivit...
#protest Chile, #studenti Chile , #America
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Digi24.ro
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacienta spune ca s-a internat pentru lifting mamar si s-a ales cu alta operatie
DigiSport.ro
Tatal lui Lamine Yamal nu s-a putut abtine si "a explodat", dupa ce Ousmane Dembele a castigat Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. F-47, avionul cu care SUA vor domina China și Rusia, a intrat deja în producție. Aeronava de generația a VI-a a fost anunțată personal de Donald Trump anul acesta
  2. Ce ar însemna o revizuire a Constituției pentru a diminua puterea CCR. Politolog: ”Vom avea probabil și o criză mult mai mare”
  3. O adolescentă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă. Unde a avut loc tragedia
  4. Studentă găsită moartă în toaleta unui club de noapte. Ce s-a întâmplat cu tânăra de 20 de ani
  5. CTP taxează discursul plin de ură al președintelui SUA: "King Jong Trump a declarat rânjind că el își urăște oponenții și nu le dorește binele"
  6. Femeie condamnată la închisoare după ce și-a ucis copiii. Minorii au fost ascunși în valize
  7. Avertismentul Jandarmeriei privind desfășurarea a peste 500 de militari români și străini: ”Facem apel la populație să nu intre în panică!”
  8. Lovitură pentru Donald Trump. Germania a lansat un uriaș plan de achiziții militare, de peste 80 de miliarde de euro, însă doar 8% sunt din SUA
  9. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. De când încep să scadă temperaturile
  10. NATO a activat Articolul 4. Ambasadorii celor 32 de state membre au fost convocați și pregătesc o reacție după provocările repetate ale Rusiei