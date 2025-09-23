Revolta a studentilor in Chile: Sute de arestari

Aproape 500 de studenti au fost arestati, iar cativa au fost raniti in urma confruntarilor dintre tineri si fortele de ordine, la protestele care au avut loc in orasele principale din Chile.

Politia a folosit tunuri de apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea adunata pe strazi, in ciuda faptului ca protestele au fost declarate ilegale. Tinerii au aruncat cu pietre in politisti si in autobuze si au ars cauciucuri pentru a perturba traficul, informeaza SkyNews.

Studentii, profesorii, dar si alti angajati din invatamant au continuat protestele pana noaptea, lovind tigai pentru a atrage atentia.

Violentele au inceput pentru prima oara in Santiago, tinerii fiind nemultumiti de sistemul de invatamant subfinantat si nereformat inca din vremea dictatorului Augusto Pinochet.

Ads