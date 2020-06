O autopsie independenta arata ca George Floyd a murit asfixiat, fiind vorba de crima. Inmormantarea are loc pe 9 iunie

Inmormantarea are loc pe 9 iunie

Totodata, medicii au spus ca Floyd nu suferea de alte probleme medicale care sa fi contribuit la decesul sau, informeaza Reuters.Aceste concluzii contrazic rezultatele initiale ale autopsiei oficiale efectuate de examinatorul medical al comitatului Hennepin, conform caruia nu exista nicio dovada de strangulare "traumatizanta" si ca o boala arteriala coronariana si hipertensiunea arteriala au contribuit, probabil, la moartea sa.Raportul complet al autopsiei oficiale nu a fost inca dat publicitatii."Proba este in concordanta cu asfixierea mecanica drept cauza a decesului si omuciderea ca modalitate de provocare a mortii", a afirmat Allecia Wilson, unul din cei doi medici care au efectuat autopsia independenta, director al serviciilor medico-legale si de autopsie de la Universitatea din Michigan.Michael Baden, care a luat parte la aceasta autopsie independenta la solicitarea familiei lui Floyd, a declarat ca este de acord cu constatarile lui Wilson si ca moartea a fost o omucidere.Baden a adaugat ca "autopsia arata ca domnul Floyd nu a avut probleme medicale care au cauzat sau au contribuit la moartea sa".Michael Baden a lucrat la mai multe cazuri importante, printre care moartea lui Eric Garner in 2014, un barbat de culoare care a murit dupa ce a fost sufocat de Politie in New York.Nu a fost doar genunchiul pus pe gatul lui Floyd cel care l-a ucis, a afirmat Baden, ci si presiunea pe care alti doi ofiteri o aplicau pe spatele lui Floyd si care a intrerupt fluxul de oxigen al victimei.Avocatul Ben Crump, care reprezinta familia lui Floyd, a declarat ca familia doreste acuzatii de omor de gradul I impotriva tuturor celor patru ofiteri care au fost la fata locului si vor ca protestele violente izbucnite in intreaga tara sa se incheie."George a murit pentru ca avea nevoie sa respire, avea nevoie de o gura de aer", a spus Crump. "Va implor pe toti sa va alaturati familiei sale si sa respirati adanc o gura de aer pentru dreptate, o gura de aer pentru pace, o gura de aer pentru tara noastra si, mai important, o gura de aer pentru George".Inmormantarea lui Floyd va avea loc pe 9 iunie la Houston, orasul de origine al victimei si unde familia sa locuieste in continuare, conform anuntului facut de avocatul familie.Mai multe ceremonii in memoria sa sunt programate pana la momentul inmormantarii, a declarat avocatul Ben Crump in timpul unei conferinte de presa, transmite AFP.O prima comemorare va avea loc joi dupa-amiaza, in Minneapolis, unde George Floyd a murit dupa ce un politist alb i-a apasat pe gat genunchiul timp de opt minute si 46 de secunde.Un alt tribut este programat sambata in Carolina de Nord, stat in care s-a nascut George Floyd, a mai anuntat Crump, fara a furniza detalii suplimentare.Cu o zi inaintea inmormantarii, programata marti, 9 iunie, ora locala 11:00 (16:00 GMT) la Houston, sicriul va fi expus pentru ca publicul sa ii poata aduce un ultim omagiu.