Rusia si SUA se joaca de-a sorecele si pisica in spatiu: Noi tensiuni intre cele doua state din cauza unui proiectil misterios

Indiferent despre ce ar fi vorba, manevra reprezinta pentru Washington o rara escaladare militara in spatiu.Capacitatea unui satelit de a ataca un altul era pana acum numai teoretica. Numai lovituri de la sol au fost demonstrate de SUA, Rusia, China in 2007 si India in 2019, dar aceste explozii creeaza mii de fragmente si marile puteri se abtin sa efectueze din nou astfel de teste.Incidentul rus ar putea fi un mesaj catre Washington, care tocmai pune bazele unei Forte spatiale, decisa de Donald Trump cu scopul declarat al dominatiei spatiale. Seful sau, generalul Jay Raymond, si-a repetat vineri convingerea ca "spatiul este un teatru de razboi , la fel ca aerul, pamantul si apa".In noiembrie 2019, Rusia a lansat un satelit, botezat Cosmos 2542. Suprinzator, in saptamana urmatoare acest satelit a lansat un sub-satelit, Cosmos 2543, capabil sa manevreze pe orbita pentru a observa, inspecta sau spiona alti sateliti.Acest sub-satelit s-a apropiat de un satelit spion american (USA-245) si de un alt satelit rus, un joc de-a soarecele si pisica pe orbita lesne observabil de la sol de catre astronomi si de catre armata americana, care s-a alarmat public.Pe 15 iulie, in jurul orei 07.50 GMT, Cosmos 2543 (sub-satelitul care are o suprafata mai mica de un metru patrat, potrivit militarilor americani), a eliberat un obiect cu o viteza relativ ridicata, de ordinul a 200 de metri pe secunda, estimeaza astronomul Jonathan McDowell. Numit "obiectul E" de catre americani, el se afla si acum pe orbita si nu pare sa fi lovit nimic. In 2017, acelasi scenariu s-a produs cu un alt dispozitiv rus.Nu se cunoaste marimea, forma sau natura obiectului, dar asta nu schimba cu nimic gradul sau de periculozitate, scrie France Presse.In orbita, satelitii se rotesc in vid cu zeci de mii de kilometri pe ora si cel mai mic soc intre un satelit si un obiect poate strapunge un panou solar sau poate sa avarieze si chiar sa distruga intreg dispozitivul, in functie de marimea acestuia.In spatiu, diferenta intre satelit si arma este deci teoretica: indiferent care ar fi functia sa, obiectul E este de facto un "proiectil" si deci o "arma", sustin americanii.Este echivalentul unui "glont" in spatiu, a declarat vineri Christopher Ford , din cadrul Departamentului de Stat. "Acolo sus nu exista niciodata un mic acrosaj", a afirmat el.Moscova, de altfel, a recunoscut-o implicit, acuzand Washingtonul si Londra ca au programe de sateliti de inspectie sau de reparatii care pot fi deturnati pentru a deveni "arme anti-sateliti".SUA detin efectiv sateliti militari manevrabili pe orbita, care pot lansa sateliti mai mici. In 2018, Franta s-a plans ca un satelit rus s-a apropiat de unul dintre satelitii sai militari pentru a spiona, de exemplu tehnologiile de la bord, dar un satelit american se apropiase de acelasi satelit rus cu cateva zile inainte.Nu se stie daca americanii au capacitatea de a trimite proiectile cu mare viteza asa cum tocmai au facut-o rusii, a declarat pentru AFP Brian Weeden, specialist in securitate spatiala la Secure World Foundation, cu sediul la Washington. "Dar fara indoiala ar putea sa o faca, daca ar dori", a precizat el."Este posibil ca rusii sa fi vrut sa trimita un mesaj strategic privind vulnerabilitatea sistemelor americane", a adaugat Brian Weeden. Satelitii spion sunt enormi, extrem de costisitori si putin numerosi, sustine el."Rusia nu depinde atat de mult de satelitii sai ca SUA, iar satelitii rusi sunt departe de a fi atat de scumpi", adauga expertul.Ceea ce a spus si seful Fortei spatiale americane vineri. De la razboiul din Golf, toata armata americana, de la avioane la soldatii de infanterie, depinde de spatiu, pentru navigatie, comunicatii, informatii."Tot ceea ce facem (...) integreaza spatiul in fiecare etapa", a spus gen. Raymond.Americanii si rusii vor avea ocazia sa discute direct saptamana viitoare, la Viena, cu prilejul primei lor reuniuni privind securitatea spatiala din 2013.