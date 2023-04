Santa Claus a fost retinut de politisti

Un barbat american care poarta numele de Santa Claus a fost retinut dupa ce politia din statul american Idaho l-a prins conducand pe sens opus.

Claus, in varsta de 67 de ani si-a recunoscut fapta si a fost amendat cu 700 de dolari, suma pe care a si platit-o, relateaza agentia Associated Press, citata de Fox News.

Santa Claus, care de asemenea are o barba alba mare, a fost retinut joi, in Post Falls, in apropiere de granita cu statul american Washington. Omul s-a scuzat in fata politistilor, spunand ca nu este din localitate si ca nu este familiarizat cu strazile.

Potrivit politiei, barbatul a fost cooperant in timpul arestarii.