Scandalul NSA: 33 de tari ajuta spionajul. Congresul SUA blocheaza interceptarile fara mandat

Camera Reprezentantilor a aprobat, joi, un amendament ce blocheaza eforturile Agentiei Nationale de Securitate (NSA) de a colecta fara mandat tot ce tine de comunicatiile americanilor, respingand astfel una din cele mai controversate modalitati de supraveghere, dezvaluita de Edward Snowden.

Snowden se afla in exil in Rusia de cand a dezvaluit ca NSA colecteaza in masa comunicatiile americanilor - adica toate datele privind discutiile pe e-mail, telefon si alte canale. Pe baza documentelor sustrase de acesta, miercuri, presa internationala a relatat ca SUA au facut intelegeri secrete cu peste 30 de tari, pentru ca NSA sa poata avea acces la cablurile de fibra optica de Internet din acele state, scrie Russia Today.

Jurnalistii de la The Intercept si Dagbladet Information arata ca operatiunea de colectare de informatii se desfasoara in 33 de tari unde exista acorduri secrete pentru a extinde raza de actiune a serviciilor americane de informatii.

Pana acum nu se stia de existenta operatiunii NSA cu nume de cod RAMPART-A. Aceasta operatiune "strange o vasta cantitate de informatii cu viteza luminii", spune Ryan Gallagher, de la The Intercept. NSA poate face acest lucru deoarece are acces la cablurile de Internet din aceste 33 de tari.

Se stia ca NSA lucreaza indeaproape cu agentii similare din Marea Britanie, Canada, Noua Zeelanda si Australia, insa cele mai noi documente din cele sustrase de Snowden arata ca si alte 33 de state participa si au un rol important in operatiunile agentiei americane.

Nu au fost dezvaluite numele acestor tari.

Intr-o evolutie paralela, Camera Reprezentantilor a votat pentru un amendament adus legii anuale privind alocarile pentru aparare ce impiedica de acum incolo colectarea de informatii fara mandat.

Amendamentul isi propune sa blocheze NSA si CIA sa oblige furnizorii de software si hardware sa introduca portite in produsele lor ce ar permite agentiilor guvernamentale sa aiba acces la comunicatiile clientilor.

Inainte de a deveni lege, amendamentul trebuie sa mai treaca insa si alte obstacole.

Edward Snowden, in varsta de 30 de ani, a plecat din SUA in mai 2013, dupa ce a anuntat ca guvernul american aduna informatii din telefoanele a milioane de cetateni ai acestei tari, monitorizand traficul acestora pe Internet si conversatiile cu persoane din afara SUA.