Scoala in care a avut loc ultimul atac armat din SUA ar putea fi demolata

Scoala din Newtown, Connecticut, in care a avut loc masacrul in urma caruia 20 de copii si 6 profesori au fost ucisi, in decembrie 2012, ar putea fi demolata si reconstruita.

Cei 28 de consilieri locali din orasul american au recomandat in unanimitate planul respectiv, vineri seara, dupa saptamani de discutie. Alte optiuni ar fi renovarea actualei scoli Sandy Hook, dar si construirea unei alte institutii de invatamant intr-un alt loc, informeaza Los Angeles Times.

Decizia de a reconstrui proprietatea este un pas simbolic pentru comunitatea afectata de pierderea a celor 20 de copii si sase profesori intr-un atac armat din luna decembrie. De la momentul producerii tragediei, ceilalti 430 de elevi au urmat cursurile intr-o cladire dintr-un oras aflat in apropiere.

Proiectul in valoare de 57 de milioane de dolari trebuie totodata aprobat de rezidentii orasului Newtown, printr-un referendum.

Mai multi profesori au declarat, saptamana trecuta, ca nu vor sa se intoarca la scoala.

Demolarea scolii ar putea incepe cel mai devreme in ianuarie 2014, daca totul decurge normal, potrivit unui oficial.