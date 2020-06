Se repeta cazul George Floyd? Un tanar de culoare din Tacoma a murit dupa ce ar fi fost asfixiat, in timpul arestarii, de patru politisti

Trigger Warning: Fatal Police Brutality

Video of Manuel Ellis being beaten and tased by Tacoma Police. (1/2)#JusticeForManuelEllis pic.twitter.com/cfVrNZ89ZL - Tacoma Action Collective (@tacoma_action) June 4, 2020

Guvernatorul Washingtonului (nord-vest) Jay Inslee s-a declarat "convins" ca ancheta cu privire la moartea lui Manuel Ellis nu poate fi lasata serifului si procurorului comitatului Pierce, din cauza unui "conflict de interese".Aceasta decizie a guvernatorului democrat intervine dupa difuzarea unei inregistrari video surprinse de camera de supraveghere a unui partcular, in care Manuel Ellis, incatusat, ii implora pe politisti, in timpul arestarii, la 3 martie.O trecatoare a inregistrat, de asemenea, scena, cu telefonul."Ceea ce aflam din acest video este ca Manny Ellis nu doar ca a spus ca, ci", a subliniat intr-o conferinta de presa avocatul familiei victimei.Avocatul considera ca "acest lucru arata in mod clar ca el lupta sa respire, dar incerca in acelasi timp sa ramana respectuos in ultimele clipe ale vietii sale. Este un semn ca el nu era persoana agresiva prezentata de politie".Barbatul a murit din cauza unui stop respirator in urma unei constrangeri fizice, a aratat autopsia, relevand faptul ca prezenta metamfetaminei in organismul sau si o boala cardiaca ar fi putut sa contribuie la decesul acestui barbat de culoare in varsta de 32 de ani.Primarul orasului Tacoma, situat la aproximativ 50 de kilometri dus de Seattle, a cerut saptamana trecuta ca cei patru politisti implicati in acest dosar - plasati in concediu administrativ pentru moment - sa fie dati afara din politie si urmariti in justitie.Politistii au anuntat ca l-au arestat pe Manuel Ellis pentru ca incerca "sa deschida portierele unor vehicule in care se aflau ocupanti".Ei sustin ca a avut loc o altercatie fizica si ca au fost nevoiti sa-l imobilizeze.