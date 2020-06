Secretarul general al ONU cere anchetarea violentelor politiei in SUA

Ziare.

"Autoritatile trebuie sa dea dovada de retinere in gestionarea manifestantilor in SUA, precum si in alte parti", a declarat Stephane Dujarric in conferinta sa de presa cotidiana."Am vazut in ultimele zile cazuri de violenta a politiei. Toate cazurile trebuie sa faca obiectul anchetelor", a adaugat el.Guterres s-a aratat ingrijorat si de atacurile contra jurnalistilor constatate in ultimele zile in SUA. Intr-o postare pe Twitter facuta la finalul saptamanii trecute, Antonio Guterres a accentuat ca "atunci cand jurnalistii sunt atacati, cele care sunt atacate sunt societatile"."Nicio democratie nu poate functiona fara libertatea presei", a insistat secretarul general al Natiunilor Unite.In ultimele zile in mai multe orase din SUA au avut loc demonstratii, care au degenerat in incendieri si alte acte de vandalism, in urma incidentului din Minneapolis din 25 mai, soldat cu moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat timp de aproape noua minute.Aproximativ 5.000 de soldati din Garda Nationala au fost desfasurati in 15 state si in capitala federala Washington, unde numerosi demonstranti s-au comasat in fata Casei Albe, scandand diverse sloganuri si aprinzand focuri. Potrivit cotidianului The New York Times, presedintele Donald Trump a fost dus vineri seara intr-un buncar, in timpul unei manifestatii similare in fata resedintei oficiale.Pana in prezent, politistul Derek Chauvin a fost arestat si inculpat pentru omucidere involuntara in cazul George Floys.Un video filmat pe 25 mai de catre un trecator arata cum un agent de politie il tine la sol pe Floyd timp de mai multe minute, cu un genunchi pe gatul barbatului, care se plange ca nu mai poate respira. Agentul, un alb, ii raspunde sa stea calm, iar un al doilea politist ii tine la distanta pe trecatorii care incep sa se stranga, in timp ce barbatul tintuit la pamant inceteaza sa se mai miste si pare inconstient.In august 2014, un tanar afro-american de 18 ani, Michael Brown, a fost impuscat de politisti la Ferguson, in statul Missouri. Cu o luna inainte, la New York, Eric Garner, un barbat afro-american, a murit in timpul unui incident cu politia. In niciunul dintre cazuri nu au existat puneri sub acuzare contra politistilor implicati, barbati albi.