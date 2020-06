Sefa politiei din Atlanta, aflata in functie de 20 de ani, a demisionat dupa un incident in care a murit un afro-american

Incidentul

Primarita Keisha Bottoms, al carei nume a fost vehiculat ca posibil candidat la functia de vice-presedinte in tandem cu democratul Joe Biden , candidat la alegerile prezidentiale din noiembrie, a declarat in anuntul demisiei ca Erika Shields a condus politia din Atlanta timp de peste 20 de ani."Din cauza dorintei sale ca Atlanta sa fie un model a ceea ce ar trebui sa insemne o reforma adevarata in intreaga tara, Erika Shields si-a prezentat demisia din functia de sef al politiei", a spus Bottoms intr-o declaratie televizata.Faptele s-au petrecut in noaptea de vineri in Atlanta, capitala statului Georgia , in contextul in care numeroase manifestatii impotriva violentelor politistilor au loc de mai multe saptamani in SUA si in alte tari de pe glob dupa moartea lui George Floyd, afro-americanul asfixiat de un politist in Minneapolis.Un negru identificat drept Rayshard Brooks, in varsta de 27 de ani, a adormit in masina sa pe calea de acces a unui restaurant fast-food drive-in, iar angajatii localului au chemat politia deoarece accesul clientilor era blocat, potrivit unui raport oficial.Rayshard Brooks se afla sub influenta alcoolului si a opus rezistenta atunci cand politia a dorit sa-l aresteze, potrivit raportului Biroului de investigatii din Georgia.Inregistrarea video de supraveghere arata "ca in timpul unei lupte cu ofiterii, Brooks a confiscat pistolul taser cu electrosoc al unui ofiter si a fugit", conform sursei citate."Ofiterii l-au urmarit pe Brooks pe jos si, in timpul urmaririi, Brooks s-a intors si a indreptat pistolul taser spre un ofiter, care si-a utilizat arma ranindu-l".Brooks a fost transportat la spital si a fost operat, dar a decedat la scurt timp, se arata in raportul oficial care mai precizeaza ca un agent de politie a fost ranit.Primarita, care a facut declaratia dupa ce mai multe persoane au manifestat in Atlanta in semn de protest fata de moartea lui Rayshard Brooks, a anuntat ca agentul de politie care l-a impuscat pe Rayshard Brooks a fost destituit.