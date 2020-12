Seful diplomatiei SUA face apel la universitatile americane sa fie reticente fata de studenti chinezi

Secretarul de stat in exercitiu, liderul ofensivei administratiei lui Donald Trump impotriva Chinei, a facut aceasta declaratie la un institut universitar din Georgia , stat care gazduieste o comunitate asiatico-americana tot mai mare si unde in ianuarie vor avea loc alegeri pentru Senat decisive pentru controlul in Camera Superioara a Congresului american.Pompeo a dat asigurari ca trebuie sa fie primiti in continuare chinezii care vor "sincer" sa studieze in SUA, dar a evocat si cazul a doi studenti chinezi inculpati pentru spionaj."Daca nu suntem atenti si daca nu deschidem ochii, vom permite ca Beijingul sa ne dea o lectie", a avertizat el la Georgia Tech, in Atlanta."Partidul Comunist Chinez stie ca nu va putea sa ne egaleze vreodata nivelul de inovatie (...) Din acest motiv, el trimite aproape 400.000 de studenti in fiecare an in Statele Unite ale Americii", a adaugat Pompeo.El a reiterat apelurile sale la adresa universitatilor americane pentru ca ele "sa inchida" toate Institutele Confucius de invatamant chinez, desemnate de Departamentul de Stat al SUA ca instrumente de "propaganda" ale Beijingului. Ele trebuie de asemenea "sa ancheteze ce fac cu adevarat asa-numitele grupuri de studenti sustinute cu bani de la Partidul Comunist Chinez", a mai afirmat Pompeo."Nu putem permite ca acest regim tiranic sa ne fure informatiile pentru a-si construi puterea militara, sa spele pe creier la noi in tara sau sa ne corupa institutiile pentru a acoperi aceste activitati", a insistat secretarul de stat.Invocand date ale Departamentului Educatiei din SUA, Mike Pompeo a afirmat ca universitatile americane au primit 1,3 miliarde de dolari de la China incepand din 2013, insa a acuzat institutii prestigioase ca nu isi declara toate finantarile chineze.El a mai spus ca China a reusit sa infiltreze universitati reputate apropiate de stanga, deoarece "antiamericanismul era deja raspandit acolo".Mike Pompeo vorbeste de multe luni despre China ca adversarul strategic principal al SUA, iar administratia Trump s-a angajat intr-o confruntare deplina, cu accente de Razboi Rece, cu superputerea asiatica.Presedintele ales al SUA, Joe Biden , a promis sa fie la randul sau extrem de ferm fata de Beijing, chiar daca ia in considerare o mai mare cooperare in fata provocarilor planetare precum pandemia si schimbarile climatice.Citeste si: