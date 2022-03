Spioni pakistanezi la Casa Alba?

Un nou scandal politic zguduie SUA. In el sunt implicati presupusi spioni pakistanezi care ar fi incercat sa influenteze deciziile Casei Albe si ale Congresului american.

Timp de mai multi ani, agentia de spionaj din Pakistan a pompat milioane de dolari intr-o organizatie nonprofit de la Washington. Scopul lor era de a influenta Congresul, Casa Alba si Departamentul de Justitie, informeaza Fox News.

Agentii FBI l-au arestat pe Syed Ghulam Nabi Fai, director executiv al Consiliului Kashmir-American, sub motivul ca acesta ar fi agentul neinregistrat al unui guvern strain. Fai a donat bani pentru campaniile politice si chiar s-a intalnit cu oficiali ai Casei Albe si ai Departamentului de Stat al SUA.

"Credem ca Fai a primit intre 500.000 si 700.000 de dolari pe an din partea guvernului din Pakistan", a declarat agentul FBI, Sarah Webb Linden. Ambasada Pakistanului la Washington a dat un comunicat oficial in care spune ca nu are cunostinta de astfel de actiuni ale unui cetatean pakistanez.

Un al doilea barbat, Zaheer Ahmad, a fost pus sub acuzare. Procurorii spun ca el se ocupa de falsificarea unor donatii de bani care aveau ca destinatie Consiliul respectiv. Acesta folosea persoane care actionau ca donatori fictivi ai acestor sume catre Consiliu. Sumele proveneau, de fapt, de la guvernul pakistanez.

Cei doi risca pana la cinci ani de inchisoare, Fai fiind unul dintre liderii miscarii care se ocupa de viitorul Kashmirului, zona muntoasa de granita pentru care se lupta India si Pakistan. Evenimentele vin in contextul unei relatii tot mai tensionate intre SUA si Pakistan.

Neintelegerile sunt mai mari dupa ce SUA l-au ucis pe liderul terorist bin Laden pe teritoriul pakistanez fara a comunica guvernului acest lucru. In plus, Pakistanul are agenti dubli care actioneaza impotriva CIA.

