Spitalele din California au probleme cu banii, dupa ce s-au pregatit pentru un val epidemic care nu a venit

Insa valul prognozat nu a venit. In schimb, costurile tuturor acestor pregatiri - ridicarea de spitale de campanie, dublarea numarului de rezerve de terapie intensiva, achizitionarea de echipamente de protectie - au dat o grea lovitura finantelor spitalelor, simultan cu injumatatirea veniturilor in urma interzicerii procedurilor medicale neurgente.Masurile luate au adus spitalele din cel mai populat stat american aproape de faliment, costandu-le 14 miliarde de dolari si obligandu-le sa concedieze mii de angajati medicali, conform Asociatiei spitalelor din California, noteaza joi Reuters.Acum, sub dubla lovitura financiara, spitalele se lupta sa se pregateasca pentru un posibil nou val de infectari la toamna si isi pun in mod serios intrebarea daca nu cumva au fost excesiv de pregatite in prima faza.Asteptandu-se sa aiba nevoie de mii de doctori, asistente si alt personal medical, California a facut apel la un 'Corp sanitar' in martie, in care s-au inscris 95.000 de persoane.Dintre cei care au raspuns apelului, mai putin de 800 au fost angajati de stat, conform datelor compilate de Reuters."Cel mai rau lucru pe care il puteam face era sa fim insuficient pregatiti. Din punctul de vedere al sanatatii pacientilor si din cel al sanatatii publice, trebuia sa ne pregatim", a declarat dr. Sanjay Kurani, directorul medical al Centrului Medical din Santa Clara Valley, un sistem spitalicesc public care deserveste Silicon Valley.Sectorul cere acum statului ajutoare de 1 miliard de dolari, pentru a acoperi o parte din aceste costuri si a-si respecta obligatiile financiare in urmatoarele cateva luni, si alte 3 miliarde in noul an fiscal care incepe la 1 iulie.Cele mai afectate sunt spitalele care trateaza multi pacienti asigurati prin programele Medicaid, pentru saraci si handicapati, si prin Medicare, pentru pensionari.Rezultatul a fost o teribila ironie: intr-o perioada in care profesionistii din sanatate trateaza pacienti infectati cu noul coronavirus si, uneori, se imbolnavesc ei insisi, alte mii si-au pierdut mijloacele de subzistenta prin concedieri si somaj partial."Este pur si simplu un soc sa fii dat afara in mijlocul a tot ce se intampla", spune asistenta Tammy Wright, concediata de la Spitalul Palomar Health din comitatul San Diego.Directorul executiv al unitatii, Diane Hansen, a explicat ca spitalul se asteapta la pierderi de circa 12 milioane de dolari pana in iunie, cu mult sub profitul anticipat de 20 milioane de dolari. Diferenta ar fi fost si mai mare daca nu s-ar fi recurs la concedieri, spune ea.Chiar si inainte de pandemie, 38% dintre spitalele californiene - publice si private - pierdeau bani dupa ani intregi de marje mici de profit si fuziuni in acest sector.Pentru alte 11%, marjele de profit oscilau in jurul lui zero, afirma asociatia spitalelor.Reducerile bugetare lasasera deja spitalele cu putine paturi si echipamente suplimentare disponibile, spune Kerry Heinrich, directorul executiv al Centrului Medical Universitar Loma Linda, nonprofit, din comitatul San Bernardino.La nivelul intregii Californii, spitalele vor primi 3,4 miliarde de dolari prin CARES Act (pachetul de stimulente economice votat de Congres in contextul epidemiei), adica 4% din suma alocata la nivel national spitalelor.Pregatirile pentru primul val de COVID-19 au lasat spitalele vulnerabile exact cand se pregatesc pentru un altul, spun administratori."Catre cine te uiti cand vine al doilea val? Te uiti catre spitale, dar toate au fost profund slabite", conchide Kerry Heinrich.