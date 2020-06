Stare de asediu la Washington dupa noi proteste langa Casa Alba. Un camion a incercat sa intre in multime, in Minneapolis

A semi truck full of gas tried running us over while we're peacefully protesting on 35W bridge. #protests2020 #Minneapolisprotests #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/hXokVBnlsA - ethnic spice latte (@ariatriplex) May 31, 2020

While protestors were taking a knee on I-35 a semi truck driver ran into protestors. The police have arrived macing protestors instead of going after the truck driver. pic.twitter.com/BmqFseSmUJ - Shade Pratt (@ShadePratt22) May 31, 2020

Interdictia de circulatie va fi in vigoare de "duminica, orele 23.00, pana luni la orele 06.00", a precizat Muriel Bowser pe Twitter, adaugand ca a ordonat desfasurarea Garzii Nationale in oras in sprijinul fortelor de politie, relateaza AFP.Fostul vicepresedinte american si candidat la prezidentialele din noiembrie, Joe Biden, a anuntat duminica dupa-amiaza ca a mers la locul unei manifestatii care a avut loc sambata impotriva rasismului in statul sau, Delaware."Suntem o natiune care sufera in acest moment, dar nu trebuie sa lasam aceasta durere sa ne distruga. In calitate de presedinte, voi ajuta sa purtam aceasta conversatie si, mai ales, voi asculta, asa cum am facut cand am mers la locul manifestatiei din noaptea trecuta la Wilmington", a scris el pe Twitter, in timp ce numeroase orase din tara se confrunta cu un val de proteste in urma decesului lui George Floyd.De asemenea, un camion cisterna a incercat duminica sa treaca prin mijlocul unui cortegiu de mii de manifestanti pe un pod din centrul orasului Minneapolis, in statul american Minnesota, obligand fortele de ordine sa intervina masiv, scrie AFP."A priori, niciun manifestant nu a fost ranit", potrivit unui comunicat al politiei locale care vorbeste de un incident "foarte deranjant".Soferul camionului a fost ranit, dar fara ca viata sa ii fie pusa in pericol. El a fost condus la spital si plasat in stare de arest.Manifestatia, legata de moartea lui George Floyd, un afro-american, in mainile politiei, a pornit la miezul zilei de al Capitoliul din Saint Paul, sediul parlamentului statului Minnesota. Alcatuita din circa 2.000 de persoane, aceasta se indrepta intr-o atmosfera pasnica spre centrul orasului Minneapolis.De-a lungul traseului, politisti si soldati din Garda Nationala au blocat drumurile din vecinatate pentru a asigura siguranta cortegiului. Deocamdata nu s-a putut stabili cum a reusit soferul camionului sa se apropie de manifestanti.In timp ce acestia traversau un pod rutier, el a avansat cu camionul pana in mijlocul multimii. Potrivit unui martor intervievat de postul local KSTP, manifestantii care venisera pe biciclete le-au aruncat in directia autovehiculului pentru a incerca sa il opreasca."Parea contrariat, claxona si continua sa avanseze", a adaugat tanarul, care si-a dat numai prenumele, Kyle.Foarte rapid, zeci de masini de politie au sosit cu sirenele pornite si i-au impins pe manifestanti dincolo de pod.Moartea lui George Floyd a provocat o explozie de furie in Statele Unite si manifestatii impotriva violentei politiei in mai multe orase din tara.