Stare de urgenta sanitara in New York, din cauza epidemiei de gripa

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat, sambata, starea de urgenta sanitara, din cauza severitatii epidemiei de gripa.

In aceste conditii, vaccinarea va deveni mult mai accesibila, iar copiii vor putea fi vaccinati si de farmacisti, noteaza BBC. In New York s-au inregistrat aproximativ 20.000 de cazuri de gripa, de patru ori mai multe decat in iarna trecuta.

Aproape intreg teritoriul Statelor Unite este afectat de epidemia de gripa. Saptamana trecuta, 7,3% din decesele care au avut loc in America au fost cauzate de pneumonie si gripa, a anuntat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor.

Epidemie de gripa in SUA: 18 copii au murit

Epidemia de gripa, declansata inca din luna decembrie, a provocat deja moartea a 18 copii si spitalizarea a peste 2.200 de oameni.

CBS relateaza ca insusi primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, s-a imbolnavit de gripa in octombrie si nu scapase de boala la sfarsitul lui decembrie.

Expertii au recomandat vaccinarea, care si-a dovedit eficienta in 62% din cazuri. Unii dintre ei au considerat, insa, ca a trecut ce-a fost mai rau.

Singurele state care nu au fost afectate de gripa sunt California, Hawaii si Mississippi.