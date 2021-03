Statele Unite isi intaresc prezenta militara din Marea Neagra. Distrugatorul Thomas Hudner a inceput tranzitarea stramtorilor

Acesta a trecut deja prin Stramtoarea Dardanele si se afla in Marea Marmara, deplasandu-se catre Stramtoarea Bosfor, scrie publicatia DefenseRomania.ro Este vorba deja despre a doua nava americana, dupa crucisatorul Monterey, care intra in aceste zile in Marea Neagra.Cele doua nave de lupta, respectiv USS Monterey si USS Thomas Hudner, fac parte din gruparea de atac a portavionului Dwight Eisenhower. In prezent, acesta se afla in Marea Mediterana, in apropierea coastelor Turciei In Marea Neagra se afla, de asemenea, si navele Gruparii navale permanente 2 a NATO (SNMG-2), din care fac parte doua fregate spaniole, precum si cate o fregata din Romania, Bulgaria si Turcia "In perioada, 19-29 martie, in Marea Neagra se desfasoara exercitiul international Sea Shield 21, organizat de Fortele Navale Romane.Pentru participarea la activitatile practice ale exercitiului este in curs de formare o puternica grupare navala a NATO, din compunerea careia fac parte un crucisator (USS Monterey), un distrugator (USS Thomas Hudner) si cinci fregate (Cristobal Colon, Mendez Nunez, Regina Maria, Kemalreis si Smeli)", scrie sursa citata.