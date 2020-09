Statele Unite, izolate la ONU cu prilejul adoptarii unei rezolutii privind pandemia de coronavirus. Au fost sustinute doar de Israel

Negociat din mai, acest text a fost adoptat cu o majoritate covarsitoare de 169 de tari din totalul de 193 ale Natiunilor Unite. Ucraina si Ungaria s-au abtinut.Rezolutia, avand peste 60 de articole si numita "omnibus", pentru ca acopera multiple aspecte ale pandemiei, "recunoaste rolul crucial al OMS si rolul fundamental al sistemului Natiunilor Unite in mobilizarea si coordonarea actiunii mondiale desfasurate impotriva pandemiei".Statele Unite s-au suspendat in primavara din OMS, acuzata ca a gestionat defectuos criza COVID-19 si ca a intarziat sa lanseze alerta mondiala. Ele au explicat in fata Adunarii Generale ca nu pot sprijini o rezolutie care nu mentioneaza aparatorii drepturilor omului si pune in fata OMS.Textul "cere intarirea cooperarii si solidaritatii internationale pentru a opri raspandirea, atenua si invinge pandemia si consecintele acesteia".Rezolutia sustine apelul lansat in martie de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in favoarea unui armistitiu in zonele de conflict pentru a facilita lupta impotriva bolii, cu putine efecte pana in prezent.De asemenea, "cere sa fie eliminate de urgenta obstacolele nejustificate" - altfel spus sanctiunile - din calea accesului la produsele care permit lupta impotriva pandemiei.Rezolutia reclama statelor membre "sa-si intareasca durabil sistemul de sanatate", le "indeamna sa dea tuturor tarilor un acces liber si rapid" la tratamente si vaccinuri. De asemenea, cere mentinerea lanturilor de aprovizionare alimentara si agricola si incurajeaza la armonizarea strategiilor de relansare economica favorizand dezvoltarea durabila si lupta impotriva schimbarilor climatice.Inaintea votului, SUA au incercat fara succes, printr-un amendament, sa elimine un paragraf sprijinind protectia femeilor in domeniul sanatatii sexuale si reproductive. Alaturi de Statele Unite, care au explicat ca sunt impotriva avortului, Libia si Irakul au votat si ele pentru eliminarea acestui paragraf. Peste 120 de tari au cerut insa mentinerea lui, alte 25 abtinandu-se.