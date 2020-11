Statele Unite vor sa inceapa vaccinarea in decembrie. Pana la 20 de milioane de persoane ar putea fi imunizate inainte de sfarsitul acestui an

Pana la 20 de milioane de persoane ar putea fi imunizate inainte de sfarsitul anului, daca toate decurg conform planului, scrie Mediafax "Planul nostru este sa putem transporta vaccinurile catre locurile de imunizare in termen de 24 de ore de la aprobare, asa ca ma astept sa fie poate a doua zi dupa aprobare, pe 11 sau 12decembrie", a declarat duminica la CNN Moncef Slaoui, un inalt oficial al operatiunii guvernamentale pentru vaccinuri, preluat de Le Figaro.Slaoui a mai spus ca spera ca odata cu lansarea unei campanii de vaccinare in masa, tara sa obtina "imunitatea colectiva" in luna mai.