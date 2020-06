Statui ale lui Cristofor Columb au fost date jos de pe soclu, decapitate si vandalizate la Saint Paul, Boston, Miami si in Richmond

Genocidul amerindienilor

Statuia - de peste trei metri inaltime - din fata sediului Capitoliului din Minnesota a fost scoasa de pe soclul de granit de cateva zeci de persoane, la apelul unui activist amerindian, Mike Forcia."Era lucrul de facut si momentul potrivit pentru a o face", a declarat el pentru Reuters.Activisti amerindieni refuza de mult timp sa-i aduca un omagiu lui Cristofor Columb, apreciind ca expeditiile sale in America au condus la colonizarea si genocidul stramosilor lor.Orasul Saint Paul se invecineaza cu orasul Minneapolis.Mike Forcia a declarat ca a fost informat de catre un reprezentant al fortelor de ordine ca se poate astepta sa fie arestat in zilele urmatoare si inculpat cu privire la distrugerea unui bin public.Capitoliul scrie pe site ca statuia a fost realizata de catre sculptorul Carlo Brioschi si oferita orasului in 1931, un cadou din partea comunitaatii italiano-americane din Minnsesota.Descopritorul Americii se afla in vizorul miscarii Black Lives Matter, iar navigatorul genovez este acuzat de faptul ca se afla la originea genocidului amerindienilor,, relateaza AFPO statuie a lui Columb a fost decapitata la Boston, alta a fost vandalizata la Miami, iar o a treia a fost aruncata intr-un lac in Virginia, in urma miscarii antirasiste relansate in Statele Unite de moartea lui George Floyd.La Boston, o ancheta este in curs, insa nicio arestare nu a fost operata in acest stadiu, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei locale.Statuia dedicata memoriei exploratorului italian era asezata pe O stela in Parcul Cristofor Columb, in centurl acestui oras din New England.Ea a fost deja vandalizata, in contextul in care imaginea lui Cristofor Columb este contestata de mai multi ani in Statele unite.Navigatorul genovez, prezentat mult timp drept un "descoperitor al Americii", este considerat de-acum una dintre figurile genocidului amerindienilor si indigenilor, in general si este denuntat la fel ca sclavagistii sau generalii confederati din timpul Razboiului de Secesiune.Zeci de orase americane au inlocuit sarbatoarea din octombrie "Columbus Day" - proclamata zi de sarbatoare la nivel federal in 1937 - cu o Zi a Memoriei "popoarelor indigene".Insa nu si la Boston ori New York, unde traiesc comunitati puternice de origine italiana."Cred ca este bine sa profitam" de valul de manifestatii impotriva rasismului care zguduie in prezent tara, a declarat miercuri pentru AFP o femeie care facea jogging in fata monumentului vandalizat la Boston."La fel ca persoanele de culoare din aceasta tara, indigenii au fost maltratati. Aceasta miscare este puternica, iar (decapitarea) este foarte simbolica", apreciaza ea.La Miami, in Florida, o statuie a lui Cristofor Columb situata intr-un parc a fost vandalizata cu vopsea rosie si inscriptii precum "Black Lives Matter" sau "George Floyd", dupa care politia a procedat la arestari, potrivit ziarului local Miami Herald.Alta statuie a exploratorului a fost doborata marti seara de catre manifetsanti, cu ajutorul unor corzi, la Richmond, in Virginia, si tarata pana la un lac vecin, in care a fost aruncata.Guvernatorul Virginiei - o regiune in care s-au instalat primii colonisti englezi, inainte ca ea sa devina inima Americii sclavagiste - a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa dea jos de pe soclu cat mai rapid alta stauie din oras, a comandantului-sef al armatei sudiste, generalul Robert E. Lee.Primarul Bostonului Martin Walsh a anuntat ca statuia din orasul sau urma sa fie ridicata miercuri, in asteptarea unei hotarari definitive cu privire la soarta acesteia, potrivit presei locale.Aceasta miscare care ataca simboluri ale unui trecut sclavagist si rasist afecteaza si alte tari - precum Marea Britanie si Belgia , unde statui ale unor figuri ale colonialismului au fost atacate in ultimele zile.