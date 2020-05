New York a ajuns la cel mai mic numar zilnic de decese de COVID-19 din ultimele doua luni. Primii pasi de revenire la normal

Ziare.

"Este o veste buna", a declarat guvernatorul in briefingul sau cotidian de presa. Spitalizari, intubatii, infectii noi: descresterea continua, a adaugat acesta."Mi-am spus mereu ca bilantul trebuie sa coboare sub 100", a continuat guvernatorul. "Asta arata ca facem progrese", potrivit acestuia.In varful pandemiei in acest stat, cel mai afectat din SUA, autoritatile au inregistrat, in prima jumatate a lunii aprilie, peste 1.000 de decese pe zi.O parte a statului unde coronavirusul a fost putin activ a inceput sa relaxeze masurile de izolare, dar restrictiile nu fost inca ridicate in orasul New York.Plajele metropolei urmau sa ramana inchise pentru acest sfarsit de saptamana prelungit care marcheaza traditional inceputul sezonului estival in Statele Unite, luni fiind zi de sarbatoare (Memorial Day).In restul statului si pe litoral, plajele vor fi deschise, frecvent cu indicatii de distantare fizica.Dupa o actiune in justitie, Andrew Cuomo a autorizat, de asemenea, cu incepere de vineri seara, adunarile cu cel mult 10 persoane.Pana duminica, Statele Unite au inregistrat aproape 1,7 milioane de cazuri de infectare cu COVID-19 si aproape 100.000 de decese.