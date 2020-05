SUA au anuntat iesirea din Tratatul "Cer deschis" si acuza Rusia de incalcarea acordului. Cum reactioneaza Moscova

Rusia: Retragerea SUA din tratatul "Cer Deschis" va afecta toate statele membre

Aceasta retragere urmeaza sa aiba loc in mod oficial peste sase luni, potrivit prevederilor acordului, au precizat reprezentantiai administratiei americane.Presedintele american Donald Trump a retras deja Statele Unite din mai multe tratate si acorduri internationale mari - Acordul de Paris de lupta impotriva modificarilor climatice, Acordul de la Viena in dosarul ncuelar iranian sau Tratatul fortelor nucleare intermediare (INF).Administratia Trump a inceput sa informeze, in privat, aliatii cu privire la retragerea din acest tratat menit sa reduca riscul unui razboi accidental intre Rusia si Statele Unite, prin intermediul unor misiuni de recunoastere aeriene in spatiile aeriene ale celor doua tari, au declarat diplomati la curent cu dosarul pentru Tje Washington Post (WP).Retragerea din "Treaty on Open Skies" risca aparitia unei noi prapastii intre Statele Unite si aliatii sai din Europa, dintre care unii au indemnat Washingtonul, in ultimele saptamani, sa ramana in cadrul acordului, in pofida ingrijorarilor americane cu privire la respectarea pactului de catre rusi.Tratatul are la baza o propunere a presedintelui Dwight D. Eisenhower adresata sovieticilor cu privire la promovarea transparentei survolarilor militare de supraveghere. Insa Uniunea Sovietica a respins aceasta propunere.Presedintele George H.W. Bush a relansat insa ideea, dupa caderea URSS, iar acest pact multilateral a fost semnat in 1992. El a intrat in vigoare in 2002, dupa ce a fost ratificat de 20 de tari.In prezent, din tratat fac parte 34 de tari, iar documentul le permite sa efectueze zboruri de recunoastere in spatiile aeriene ale celorlalte state, pentru a culege informatii despre activitatile militare ale acestora. Administratia Trump a acuzat Rusia de inclcarea tratatului.Secretarul american al Apararii Mark Esper a acuzat Rusia ca blocheaza zboruri americane in spatiul aerian al enclavei Kaliningrad, la Marea Baltica si la frontiera cu Georgia.Rusii "triseaza de multi ani", a acuzat Esper intr-o audiere in Senat. Sustinatori ai tratatului considera ca o retragere din acord ar fi contraproductiva."Problemele pe care le avem cu Tratatul Cer deschis nu au golit tratatul de continut", apreciaza Alex Bell, directorul Center for Arms Control and Non-Proliferation."Nu a parut vreodata ca administratia Trump a incercat vreodata cu adevarat sa rezolve aceste probleme de conformare. Se pare ca ei stiu doar sa sparga lucruri", denunta el.In replica, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Alexandr Grusko, a spus ca retragerea Statelor Unite din tratatul "Cer deschis" va afecta interesele tuturor statelor participante, care sunt si membre ale NATO.Grusko a spus ca Rusia nu a incalcat tratatul si ca nimic nu impiedica continuarea discutiilor pe tema problemelor tehnice despre care SUA afirma ca sunt incalcari comise de partea rusa.