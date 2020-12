SUA au raportat primul caz de infectare cu noua tulpina de COVID-19

Guvernatorul statului Colorado, Jared Polis, a anuntat ca un barbat in varsta de 20 de ani, care nu a calatorit recent, este contaminat."Sunt multe lucruri pe care nu le stim despre aceasta noua varianta, dar cercetatorii din Marea Britanie avertizeaza lumea ca este cu mult mai contagioasa", a spus Polis.Virusurile sufera deseori mutatii si mai multe alte variante ale noului coronavirus au fost raportate in ultimele luni, insa pana acum cele mai multe dintre mutatii nu au avut impact semnificativ legat de raspandirea coronavirusului sau de modul in care afecteaza oamenii.A fost descoperit ca noua varianta, numita VUI-202012/01, a suferit mutatii la nivelul codului genetic. Remarcabil este ca "aceste modificari pot face virusul sa fie transmis mult mai rapid", potrivit Centrului de Control si Prevenire a Bolilor.Noua varianta a fost identificata in peste 20 de tari, inclusiv Franta, Danemarca, Japonia Coreea de Sud si Canada . Oamenii de stiinta britanici, unde au fost descoperite mai multe cazuri, o studiaza indeaproape.Un raport al Departamentului de Sanatate arata ca noua varianta identificata nu pare sa fie mai periculoasa si nu cauzeaza forme mai severe ale bolii. Dar, pentru ca este mult mai contagioasa, exista riscul ca sistemele sanitare sa fie coplesite in urmatoarele saptamani si luni.Noul studiu publicat de Public Health England arata ca cei care au fost infectati cu noua varianta nu prezinta un risc crescut de reinfectare si ca rata de mortalitate nu a fost mai mare.Statele Unite au inregistrat, de la descoperirea primului caz de Covid-19, peste 19,5 milioane de contaminari si mai mult de 338.000 de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.