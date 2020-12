Situatie alarmanta in SUA. Bilant record de peste 3.700 de morti si 250.000 de cazuri de COVID-19 intr-o singura zi

Tara se confrunta de peste o luna cu o recrudescenta spectaculoasa a pandemiei. De altfel, circa 113.000 de persoane sunt spitalizate in prezent din cauza coronavirusului, potrivit datelor ministerului american al sanatatii. Si in acest caz este vorba despre un record.SUA au deplans de marti pana miercuri 3.784 de morti, potrivit bilantului realizat de AFP pe baza datelor raportate la ora locala 20.30 de universitatea din Baltimore.A fost pentru a treia oara intr-o saptamana cand Statele Unite au depasit pragul de 3.000 de morti zilnice. Precedentul record de morti in 24 de ore s-a inregistrat la sfarsitul lui aprilie, in punctul de maxim al primului val, care de fapt nu a scazut in tara.De asemenea, recordurile de contaminari s-au inlantuit de doua saptamani. Pragul de 200.000 cazuri cotidiene a fost depasit de 11 ori in ultimele 14 zile.Autoritatile sanitare americane se asteptau la aceasta explozie dupa calatoriile a milioane de americani cu ocazia Thanksgiving (Ziua Recunostintei) in urma cu trei saptamani, in pofida apelurilor de a ramane acasa. Expertii se tem ca situatia se va inrautati si mai mult cu ocazia sarbatorilor de la sfarsitul anului.Imensa campanie de vaccinari care a fost lansata luni in Statele Unite, cu primele injectii cu remediul Pfizer/BioNTech, nu va permite stavilirea cresterii actuale, au avertizat ei, pentru ca sunt necesare mai multe luni inainte ca o parte suficient de importanta a populatiei sa fie imunizata.In fata urgentei situatiei si a temerilor legate de lipsa stocurilor de vaccinuri in lunile care vor urma, Agentia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) a decis miercuri sa autorizeze utilizarea integrala a fiolelor de vaccin Pfizer, care in unele cazuri contin mai mult de cele cinci doze prevazute.Guvernul american a achizitionat oficial 100 de milioane de doze din acest vaccin, mai scrie AFP.