Bogdan Aurescu, dupa intalnirea cu Mike Pompeo: "SUA isi vor spori prezenta militara in Romania"

Excellent mtg 2day w/@SecPompeo. We assessed t/significant achievements under 🇷🇴🇺🇸 #StrategicPartnership based on objectives agreed by Presidents @KlausIohannis & @realDonaldTrump in 2019. Also discussed new priorities, based on our dynamic political, security, energy&econ coop pic.twitter.com/7ZwRzrvMEk - Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 19, 2020

#DefenseCoop We addressed 🇷🇴🇺🇸 defense coop. & joint efforts 2 stregthen @NATO defense&deterrence, cohesive approach of t/EasternFlank, incl at #BlackSea. RO is committed 2 continue strategic defense spending/ #BurdenSharing. Welcomed US plans 2 increase #MilitaryPresence in RO pic.twitter.com/vKNP72YNWv - Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 19, 2020

Visa Waiver, din nou adus in discutie

#Economy #Energy As regards energy&econ coop., we discussed concrete steps on enhancing RO civil #NuclearEnergy program. Also tackled strategic #Connectivity in #CEE, especially t/advancement of key interconection projects - Rail2Sea & Via Carpathia. I called 4 further US support pic.twitter.com/imYS4ydK7G - Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 19, 2020

"Romania saluta planurile SUA de a-si spori prezenta militara in Romania", scrie Bogdan Aurescu, pe Twitter, unde publica mai multe poze de la intalnirea sa cu Mike Pompeo.Despre sporirea prezentei militare americane in Romania se vorbeste inca din vara, dupa ce SUA au decis relocarea unei parti a trupelor americane din Germania, iar Pentagonul a decis sa faca din zona Marii Negre noua prioritate a strategiei de aparare in Europa, relateaza Digi 24. "Am discutat despre cooperarea in domeniul apararii si eforturile comune pentru a consolida forta de aparare si descurajare a NATO pe flancul estic, inclusiv la Marea Neagra", precizeaza Bogdan Aurescu pe Twitter."Romania se angajeaza sa continue alocarea de fonduri in apararea strategica", noteaza seful diplomatiei romane.Nu in ultimul rand, ministrul de externe al Romaniei a exprimat din nou dorinta Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver, care ar permite calatoriile in SUA fara viza."Am subliniat interesul major al Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver, data fiind importanta intaririi legaturilor personale intre oameni, dar si in domeniul afacerilor. Am cazut de acord sa continuam cooperarea si coordonarea viitoare pe acest subiect de interes comun, in beneficiul direct al cetatenilor nostri", arata Bogdan Aurescu.Securitatea energetica si a retelelor 5G se numara printre temele de comun interes in relatia bilaterala. Bogdan Aurescu anunta ca a discutat cu Mike Pompeo despre "modalitati concrete" de a consolida securitatea energetica regionala, iar in acest context a fost adus in discutie gazoductul BRUA.Bogdan Aurescu si Mike Pompeo au discutat si despre un alt subiect care in Romania a starnit foarte mare interes in ultima vreme, dupa ce a fost mentionat de ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman - conectarea portului Constanta de portul Gdansk din Polonia printr-o retea de autostrazi si de cale ferata.Bogdan Aurescu a cerut americanilor sa sprijine in continuare aceste proiecte, care sunt discutate in cadrul Initiativei Celor Trei Mari, o forma de cooperare regionala intre 12 tari din estul Europei.