SUA: Numar record de locuinte executate silit de catre banci in august

Bancile americane au executat silit in luna august 2010 cel mai mare numar de locuinte de la debutul crizei ipotecare, chiar daca numarul proprietatilor care au intrat in prima faza a procedurii de executie silita a incetinit pentru a saptea luna consecutiv, a anuntat, joi, firma de monitorizare a executarilor silite RealtyTrac.

Potrivit RealtyTrac, bancile au executat silit 95.364 de proprietati in luna august, cu trei procente mai mult decat in luna iulie si cu 25 de procente mai mult decat in luna august 2009, transmite AP. August 2010 marcheaza a noua luna consecutiva in care numarul locuintelor executate silit a crescut in ritm anual.

"Aceste proprietati vor ajunge pe piata insa intr-un ritm foarte lent, pentru ca nimeni nu vrea sa sufoce o piata si asa slaba, cu un stoc prea mare de case, de frica sa nu puna in pericol preturile", a declarat vicepresedintele RealtyTrac, Rick Sharga.

Tot in luna august, 95.364 de proprietati au primit o punere in intarziere (initial default notice), primul pas in cadrul procedurii de executare silita, in scadere cu un procent fata de nivelul inregistrat in luna iulie si cu 30 de procente fata de nivelul inregistrat in luna august a anului trecut. Acest indicator este in scadere continua in ultimele sapte luni, aceasta in conditiile in care recordul s-a inregistrat in luna aprilie 2009, cand 142.064 de proprietati au primit o punere in intarziere.

"Se pare ca asistam la o incetinire a numarului de noi proceduri de executare silita initiate, in cadrul strategiei de gestionare a stocurilor existente pe piata", a declarat Rick Sharga.

In total, 338.836 de proprietati (adica una la fiecare 381 de locuinte din SUA) au primit luna trecuta o avertizare de executare silita, in crestere cu patru procente fata de situatia din luna iulie, dar in scadere cu cinci procente fata de luna august a anului trecut. In randul statelor americane, Nevada, Florida, Arizona si California au inregistrat cele mai mari procente de executari silite.

Peste 2,3 milioane DE locuinte au fost executate silit de banci de la debutul recesiunii, in luna decembrie 2007, potrivit RealtyTrac. Firma estimeaza ca peste un milion de locuinte din SUA este posibil sa fie executate silit in acest an.

Ads