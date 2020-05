SUA ofera o recompensa de 3 milioane de dolari pentru informatii despre un lider al Statului Islamic

Ziare.

Barbatul pe capul caruia a fost pusa aceasta recompensa este iordanianul Abu Bakr al-Gharib - pe adevaratul sau nume Muhammad Khadir Musa Ramadan, relateaza AFP."El a supervizat organizarea, coordonarea si producerea a numeroase video-uri si publicatii de propaganda care includeau scene de tortura si de executie brutale si crude a unor civili nevinovati", a anuntat joi, intr-un comunicat, Departamentul de Stat american.Aceste videoclipuri de propaganda - care contin filmari ale unor decapitari - au bagat groaza in comunitatea internationala si au permis gruparii jihadiste sa atraga noi recruti in intreaga lume."Califul" autoproclamat al SI Abu Bakr al-Baghdadi s-a sinucis in timpul unei interventii a Fortelor speciale americane, in octombrie, in Siria.SI nu mai detine un "califat" de o parte si de alta a frontierei dintre Siria si Irak, insa unii dintre membrii organizatiei continua sa comita operatiuni teroriste, in Afganistan si in Africa subsahariana.