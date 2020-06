SUA: peste 800 de decese noi, cauzate de COVID-19, in ultimele 24 de ore

Ziare.

com

SUA sunt, in valoare absoluta, tara cel mai afectata de pandemie, atat in numar de decese, cat si de cazuri diagnosticate (2.044.572). Acest numar este probabil inferior realitatii, tinand cont de dificultatea accesului la teste de la inceputul pandemiei.De la sfarsitul lunii mai, numarul deceselor zilnice rar depaseste 1.000, iar cel al contaminarilor oscileaza in jur de 20.000 in medie.