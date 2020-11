SUA: Primele vaccinari anti-COVID sunt preconizate inainte de jumatatea lunii decembrie

"Planul nostru este de a putea transporta vaccinurile spre locurile de imunizare in termen de 24 de ore de la aprobare, asa ca ma astept sa fie poate a doua zi dupa aprobare, pe 11 sau 12 decembrie", a declarat duminica pentru CNN Moncef Slaoui, un inalt responsabil din cadrul operatiunii guvernamentale pentru vaccinuri.Moncef Slaoui si-a exprimat speranta ca odata cu lansarea unei campanii de vaccinare in masa, s-ar putea obtine o "imunitate colectiva" in luna mai.Imunologul Anthony Fauci si-a exprimat de asemenea increderea in progresul eforturilor.Daca totul merge conform planului si vaccinurile primesc autorizatia de la autoritatile sanitare, "s-ar putea sa avem 20 de milioane de persoane care vor putea fi vaccinate pana la sfarsitul lunii decembrie", a declarat de asemenea dr. Fauci pentru CBS.