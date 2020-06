SUA: Protestatarii au incercat sa distruga statuia fostului presedinte Andrew Jackson din apropierea Casei Albe (Video)

#BREAKING - DC POLICE REINFORCEMENTS HAVE ARRIVED IN LAFAYETTE SQUARE - to protect Andrew Jackson statue in front of the White House #BlackLivesMatter @WUSA9 - Protesters we're trying to tear down statue pic.twitter.com/B5X49Cm5Zj - Mike Valerio (@MikevWUSA) June 23, 2020

Protestors attach a chain to the statue of U.S. President Andrew Jackson in the middle of Lafayette Park in front of the White House in an attempt to pull it down as someone throws a roll of toilet paper at the statue. Photo by ⁦@tombrennerphoto⁩ pic.twitter.com/hkKGkGcpfY - corinne_perkins (@corinne_perkins) June 23, 2020

Inregistrarile postate pe social media arata, de asemenea, mai multi manifestanti urcati pe monumentul din bronz din Piata Lafayette, in cele mai recente tentative de a distruge personajele considerate rasiste sau care au provocat discordie in istoria SUA.In imagini apar si politisti care indeparteaza manifestantii si formeaza un inel protector in jurul statuii, care a fost ridicata in anul 1852 pe un postament din marmura alba si il reprezinta pe Jackson pe un cal cabrat.Anterior, au avut loc ciocniri intre protestatari si fortele de ordine pe strazile din apropiere, in cele mai recente demonstratii contra brutalitatii politiei dupa moartea lui George Floyd, un afro-american care a decedat la 25 mai, la Minneapolis, dupa ce un politist i-a tinut genunchiul pe gat aproape noua minute.Andrew Jackson, al saptelea presedinte al SUA, a fost general in armata americana si politician populist poreclit "Old Hickory", al carui stil politic a fost comparat uneori cu cel al actualului presedinte Donald Trump Activistii americani nativi il critica pe Jackson, membru al Partidului Democrat, pentru ca in timpul mandatului sau (1829-1837) a promulgat o lege in virtutea careia mii de persoane au fost alungate de pe terenurile lor de guvernul SUA. Nevoiti sa plece catre vest in ceea ce a fost descris drept "Drumul lacrimilor", mii de nativi americani au murit inainte de a ajunge la destinatia planificata de autoritati.