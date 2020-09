SUA sanctioneaza un parlamentar ucrainean, ''agent rus activ de peste zece ani'', pentru tentativa de ingerinta in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie

"Andrii Derkaci, membru al Parlamentului ucrainean, este un agent rus activ de peste zece ani de zile, inca in contact strans cu serviciile de informatii ruse", a anuntat intr-un comunicat Departamentul Trezoreriei al SUA. Guvernul american il acuza de "ingerinte straine menite sa submineze alegerile prezidentiale din 2020 din SUA". Potrivit Departamentului Trezoreriei, sanctionarea este "un avertisment clar dat Moscovei si mandatarilor sai: aceste activitati nu vor fi tolerate".Andrii Derkaci a publicat in luna mai un montaj de inregistrari menite sa demonstreze pretinse fapte de coruptie ale candidatului democrat la prezidentiale Joe Biden . Departamentul Trezoreriei subliniaza ca aceste documente vizeaza sa sustina teze "nefondate" pentru "a discredita" responsabili americani.Vara aceasta, presedintele republican Donald Trump , candidat pentru al doilea mandat, avandu-l contracandidat democrat pe Joe Biden, a redistribuit pe Twitter un mesaj ce continea aceste inregistrari, denuntate deja de serviciile de informatii americane drept o incercare a Rusiei de a-l "denigra" pe candidatul democrat.La sfarsitul lui 2019, Andrii Derkaci a avut o intrevedere cu Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump.De asemenea, alti trei rusi sunt sanctionati in calitate de angajati ai Internet Research Agency (IRA), organizatie rusa apropiata Kremlinului considerata una dintre principalele celule secrete care au contribuit la manipularea retelelor sociale in SUA. IRA a fost deja inscrisa pe lista neagra a SUA pentru tentativa de amestec in alegerile de la mijloc de mandat din 2018.