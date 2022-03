SUA se pregatesc sa deschida primele coffee shop-uri, unde se va vinde cannabis

SUA vor deschide, la 1 ianuarie, primele 'coffee shop'-uri unde se va putea comercializa cannabis in scopuri recreative, primele state in care vor functiona aceste localuri fiind Washington (nord-vest) si Colorado (vest).

In timp ce cultivatorii de cannabis au motive de bucurie, autoritatile americane sunt preocupate mai ales de modul de impozitare a acestei noi activitati comerciale, cel putin in forma sa legala, relateaza France Presse.

Anumite companii au anuntat deja organizarea unor excursii in cele doua state in care vor aparea primele 'coffee shop'-uri si care in luna noiembrie au legalizat prin referendum consumul de cannabis in scopuri recreative.

"Noutatea insasi atrage oameni din toate partile. Vin oameni cu masinile din Texas, din Arizona si din Utah numai pentru a face parte din istorie", explica Adam Raleigh, patronul furnizorului de cannabis Telluride Bud Company.

Consumul de cannabis in scop medical este deja legal si reglementat in 19 state din componenta SUA, iar in majoritatea dintre acestea consumul de cannabis in scop recreativ nu este considerat un delict.

