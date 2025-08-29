Acord in extremis intre Ottawa si Washington in vederea reformarii NAFTA

Canada si Statele Unite au anuntat, duminica seara (ora locala), chiar inainte de expirarea ultimatumului stabilit de Washington, "un acord de principiu, impreuna cu Mexicul" in vederea reformarii tratatului de liber-schimb care leaga 500 de milioane de nord-americani din 1994.

"Canada si Statele Unite au ajuns la un acord de principiu, impreuna cu Mexicul, asupra unui nou acord comercial modern si adaptat la realitatile secolului al XXi-lea", au anuntat ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, si reprezentantul american in Congres (USTR), Robert Lighthizer, relateaza AFP.

NAFTA/Alena devine "Acordul Statele Unite-Mexic-Canada (USMCA/AEUMC) ", "un acord comercial de mare calitate care va conduce la piete mai libere, la un comert mai echitabil si la o crestere economica solida in regiunea noastra", au declarat Ottawa si Washingtonul intr-un comunicat comun emis la ora locala 23:30 (luni, 06:30, ora Romaniei), cu o jumatate de ora inainte de termenul-limita impus de Donald Trump.

"Acordul va consolida clasa de mijloc si va crea locuri de munca bune, bine platite si noi oportunitati pentru aproape 500 de milioane de persoane care traiesc in America de Nord", au dat asigurari Freeland si Lighthizer.

Ads

Negocieri intense de weekend

Echipele lor poarta un adevarat maraton in negocieri de la inceputul lui septembrie, dupa ce au inceput discutii pe tema unei reasezari a NAFTA, impusa de presedintele american in urma cu peste un an.

Negocierile, la distanta de aceasta data, s-au intensificat in ultimul weekend, iar sefa diplomatiei canadiene si USTR au tinut "sa multumeasca ministrului mexican al Economiei, Ildefonso Guajardo, pentru colaborarea sa solida in cursul ultimelor 13 luni".

Washingtonul si Mexicul au convenit asupra termenilor noului NAFTA la sfarsitul lui august, ceea ce a sporit presiunile asupra premierului Justin Trudeau.

Seful Guvernului liberal a mizat mult cu un an inaintea unor alegeri legislative cu un rezultat incert.

"Suntem nerabdatori sa strangem si mai mult legaturile economice care ne unesc atunci cand acest nou acord va fi pus in vigoare", au transmis guvernele canadian si american.

Trudeau si-a convocat ministrii de urgenta, duminica seara, intr-o reuniune exceptionala de Cabinet, consacrata acestui dosar ultrastrategic.

Ads

La final, liderul liberal a intrat in masina fara sa raspunda intrebarilor numerosilor jurnalisti care il asteptau, insa a recunoscut ca "este o zi buna pentru Canada". El a explicat ca detaliile acordului urmeaza sa fie dezvaluite luni dimineata (ora locala).

NAFTA, un acord trilateral intre Statele Unite, Mexic si Canada incheiat in 1994, era una dintre oile negre ale presedintelui Donald Trump, care l-a acuzat ca a cauzat pierderea a milioane de locuri de munca americane, mai ales in industria automobilului.

Presedintele american si-a repetat criticile la adresa NAFTA, sambata, in fata sustinatorilor sai, in Virginia, subliniind ca noul acord incheiat cu Mexicul este "un acord bun pentru ambele tari".

Un scrutin cheie pentru Trudeau

Mai multe date-limita au trecut, anterior, fara sa se ajunga la un rezultat. Acest progres are loc cu doar cateva ore inainte ca opt milioane de locuitori din Quebec sa se prezinte la urne intr-un scrutin legislativ provincial riscant pentru familia politica a lui Trudeau. Liberalii, aflati la putere de 15 ani, ar putea sa fie infranti de Coalition avenir Quebec (CAQ).

Ads

Potrivit unei surse de rang inalt de la Ottawa, Guvernul Trudeau a acceptat sa-si relaxeze piata laptelui pentru producatorii americani, in schimbul mentinerii "intacte" a sistemului de arbitraj al litigiilor comerciale in noul NAFTA/Alena - USMCA/AEUMC.

Principalele partide din Quebec si organizatiile agricultorilor apara ferm sistemul de "gestionarea ofertei", care controleaza productia si pretul laptelui si pasarilor si asigura venituri stabile agricultorilor canadieni. Iar Quebecul produce aproape trei sferturi din laptele canadian.

Guvernul federal le "va plati producatorilor canadieni de lactate toate pierderile legate", a declarat acest oficial de rang inalt canadian.

Potrivit acestei surse, Washingtonul si Ottawa s-au pus, de asemenea, de acord ca noul tratat comercial sa contina un capitol cu privire la mediu - o premiera de cand exista NAFTA/Alena, in 1994, si pastreaza exceptia culturala - doua teme foarte dragi locuitorilor din Quebec.

Ads