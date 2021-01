SUA: Singura femeie de pe lista autoritatilor federale de condamnati la moarte ar putea fi executata in ianuarie

Decizia a fost luata vineri de Curtea de Apel din Districtul Columbia, care a ajuns la concluzia ca un alt tribunal a gresit atunci cand a amanat data executiei Lisei Montgomery. Judecatorul Randolph Moss hotarase ca Departamentul de Justitie a reprogramat ilegal executia lui Montgomery si a anulat un ordin al directorului Biroului Federal al Penitenciarelor care programa executia la 12 ianuarie.Initial, Montgomery ar fi trebuit sa fie executata in complexul federal din Terre Haute, Indiana, in 8 decembrie, dar executia a fost amanata dupa ce avocatii femeii au contractat Covid-19 vizitandu-si clienta. Moss a considerat ca Biroul Penitenciarelor nici macar nu putea sa reprogrameze executia lui Montgomery pana cel putin la 1 ianuarie. Insa curtea de apel nu a fost de acord cu acest lucru.Meaghan VerGow, avocata lui Montgomery, a declarat ca echipa sa va cere ca acest caz sa fie reanalizat si ca femeia condamnata la moarte nu ar trebui sa fie executata la 12 ianuarie.Montgomery a fost condamnata la moarte pentru ca a ucis-o pe Bobbie Jo Stinnett (23 de ani), in decembrie 2004, intr-o localitate din Missouri. Ea a folosit o sfoara pentru a o strangula pe Stinnett, care era insarcinata in opt luni. Apoi, Montgomery a scos bebelusul din pantecul tinerei folosind un cutit de bucatarie. Lisa Montgomery a luat bebelusul, o fetita, si a incercat sa convinga lumea ca este copilul ei.Avocatii lui Montgomery si-au bazat apararea pe faptul ca femeia ar suferi de o boala psihica. Ultima femeie executata de guvernul SUA a fost Bonnie Heady, intr-o camera de gazare din Missouri, in 1953.