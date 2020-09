Statele Unite: Veniturile generate de viniluri le-au depasit pe cele obtinute de CD-uri in primul semestru din 2020

In primele sase luni din 2020, 8,8 milioane de discuri vinil au fost vandute in Statele Unite, generand o cifra de afaceri de 232,1 milioane de dolari, in crestere cu 3,6% in raport cu aceeasi perioada a anului 2019.Prin comparatie, vanzarile de CD-uri au scazut cu 47,6% si au ajuns la o cifra de afaceri de 129,9 milioane de dolari, generata de vanzarea a 10,2 milioane de discuri-compacte, potrivit cifrelor publicate de Recording Industry Association of America.Este pentru prima data din 1986 cand incasarile generate de viniluri le depasesc pe cele generate de CD-uri, potrivit bazelor de date furnizate de RIAA. In acel an, formatul dominant era caseta audio, care furniza 58% din totalul unitatilor vandute.LP-urile si EP-urile, principalele doua formate ale discului vinil, au rezistat destul de bine inchiderii celor mai multe puncte de vanzari fizice timp de mai multe saptamani din cauza pandemiei de coronavirus.Dar, chiar si in plina perioada de renastere a vinilului, stimulata de aparitia unei noi generatii de colectionari, acest format muzical nu detine decat 4,1% din cifra de afaceri generata de ansamblul industriei muzicale din Statele Unite in primul semestru din 2020.Fara nicio surpriza, sectorul este dominat de segmentul digital, care detine 91% din vanzarile muzicale, din care 84,8% sunt furnizate de platformele de streaming.Intr-un context dificil, marcat de pandemia de coronavirus, industria muzicala americana a inregistrat totusi o crestere cu 5,6% a cifrei sale de afaceri in raport cu primul semestru din 2019 si a ajuns la 5,65 miliarde de dolari.Semn al avantului luat de segmentul difuzarilor online, numarul de abonamente la serviciile de streaming a crescut cu 23% si a ajuns la 72,1 milioane.