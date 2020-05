SUA vor sa investeasca 1,2 miliarde de dolari intr-un posibil vaccin britanic impotriva COVID-19

Ziare.

Angajamentul pune astfel bazele unui studiu clinic ce ar putea fi organizat in Statele Unite in vara acestui an pe un esantion de 30.000 de voluntari si consolideaza eforturile depuse de producatorul farmaceutic britanico-suedez in vederea dezvoltarii unui vaccin impotriva acestei boli - unul dintre cele peste 100 care sunt concepute si testate in aceasta perioada in mai multe tari ale lumii.Alex Azar, secretarul american pentru Sanatate si Servicii Umane, spera ca primele doze cu acest vaccin, dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford din Marea Britanie, ar putea deveni disponibile pana in luna octombrie, iar intreaga comanda ar putea fi livrata la inceputul anului 2021.Totusi, reprezentantii AstraZeneca au spus ca vaccinul ar putea sa se dovedeasca ineficient si ca asteapta deocamdata rezultatele unui studiu in faza incipienta realizat in sudul Angliei, inainte de a demara etapele finale de testare.Pana acum, nu exista niciun tratament sau vaccin aprobat pentru COVID-19 dintre cele care sunt testate de gigantii farmaceutici de pe plan mondial, iar expertii prezic ca dezvoltarea unui vaccin sigur si eficient ar putea necesita intre 12 si 18 luni.In virtutea unui acord incheiat cu guvernul american, un departament al acestuia - Autoritatea pentru dezvoltare si cercetare avansata in biomedicina (BARDA) - va plati pana la 1,2 miliarde de dolari pentru a sprijini studiile clinice in stadii avansate si alte activitati de dezvoltare, inclusiv productia la scara industriala, pentru a accelera obtinerea acestui vaccin potential.AstraZeneca a incheiat deja un acord pentru a furniza 100 de milioane de doze de vaccin catre Guvernul Marii Britanii, iar reprezentantii acestei companii si-au exprimat speranta ca livrarile ar putea sa inceapa in luna septembrie.Compania britanico-suedeza noteaza intr-un comunicat ca isi doreste sa produca 1 miliard de doze cu potentialul vaccin in acest an si in 2021, daca testele vor avea succes. Testele vor include si un studiu pediatric iar AstraZeneca a anuntat ca discuta si cu alte organizatii internationale, inclusiv cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pentru a asigura o furnizare si distribuire echitabila a potentialului vaccin in lumea intreaga.Alti producatori farmaceutici, inclusiv Pfizer Inc., Johnson & Johnson si Sanofi se afla in diverse stadii de dezvoltare a unor vaccinuri proprii.Inovio Pharmaceuticals, o companie cu sediul in Statele Unite, a anuntat miercuri ca vaccinul sau experimental a produs anticorpi protectori si a declansat reactii de aparare ale sistemului imunitar in cadrul unor teste realizate pe soareci si porcusori de Guineea.O alta companie americana, Moderna, a publicat in aceasta saptamana o serie de date incurajatoare pentru vaccinul sau potential, despre care a spus ca a produs anticorpi protectori intr-un mic grup de voluntari sanatosi.