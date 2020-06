SUA vor sa retraga mii de soldati americani din Germania

Ziare.

com

Aceasta decizie ar urma sa reduca numarul militarilor americani dislocati in Germania la 25.000, de la 34.500 cat sunt in prezent, transmite Reuters.Conform sursei citate, decizia este rezultatul unor luni de munca ale generalului Mark Milley, seful statului major al armatei americane, si nu are nicio legatura cu tensiunile recente dintre presedintele Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel, care nu a fost de acord sa participe la reuniunea G7 din aceasta luna , zadarnicind astfel planurile liderului de la Casa Alba.Un alt inalt oficial din administratia americana a declarat ca cei 9.500 de militari vor fi trimisi in Polonia si in alte tari aliate, in timp ce o parte se va intoarce acasa. Acest oficial a spus ca este mai putina nevoie de un contingent mare in Germania ca urmare a cresterii generale a cheltuielilor destinate apararii din partea NATO.El a mai informat ca retragerea militarilor, proiect la care administratia americana a inceput sa lucreze din septembrie anul trecut, a fost dispusa intr-un memorandum semnat recent de consilierul de securitate nationala al presedintelui Trump, Robert O'Brien.Presedintele Donald Trump a facut presiuni asupra Germaniei pentru ca aceasta sa creasca cheltuielile destinate apararii si a acuzat Berlinul ca este un "captiv" al Moscovei din cauza dependentei sale de importurile de energie rusesti.Un total de aproximativ 17.000 de angajati civili americani sprijina trupele americane dislocate in Germania.