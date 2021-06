Tentativele de sinucidere in randul adolescentilor americani au crescut in timpul pandemiei

"De la inceputul lunii mai 2020, numarul vizitelor in camera de urgenta pentru suspiciuni de tentative de sinucidere a inceput sa creasca in randul adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, in special in randul fetelor", a scris Centrul pentru Prevenire si Control. agentie de sanatate publica.In vara anului 2020 (de la sfarsitul lunii iulie pana la sfarsitul lunii august), numarul acestor vizite la urgente in randul adolescentilor a crescut cu 22% comparativ cu aceeasi perioada din 2019. Apoi in timpul iernii (de la sfarsitul lunii februarie 2020 pana la sfarsitul lunii martie 2021), cresterea a ajuns la 39% fata de 2019.In detaliu, pentru aceasta perioada de iarna, cresterea a fost de 50,6% pentru fete, fata de 3,7% pentru baieti. CDC noteaza ca fetele sunt in mod constant mai susceptibile de a incerca sa se sinucida. "In ciuda tuturor, rezultatele acestui studiu arata o suferinta mai mare in randul fetelor tinere decat ceea ce fusese identificat pana acum", scrie CDC."Tinerii reprezinta un grup cu risc ridicat, deoarece ar fi putut fi afectati in mod deosebit de masurile" luate pentru a reduce pandemia, adauga acestia, citand in special lipsa de contact cu profesorii si colegii de clasa, dar si cresterea consumului de substante sau a ingrijorarii despre problemele de bani din familii.