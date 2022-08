Terapia pentru copiii gay, interzisa in SUA

Curtea Suprema a SUA a confirmat de facto luni interzicerea terapiei pentru copii si tineri gay, refuzand sa se autosesizeze in acest dosar.

Potrivit unei liste date publicitatii luni, cea mai inalta instanta americana a confirmat de facto interzicerea in statul New Jersey a unei terapii pentru copii care incerca sa schimbe orientarea sexuala, relateaza AFP.

Inalta Curte nu a facut nici cel mai mic comentariu in legatura cu acest document care enumera toate cazurile pe care a refuzat sa le examineze.

Avertisment pentru Congresul SUA: Casatoriile gay, "unelte tenace ale diavolului de sodomizare"

In cauza King vs. Christie, instanta a respins plangerea unor militanti antigay care voiau autorizarea in cazul unei terapii destinate tinerilor homosexuali. Guvernatorul statului New Jersey, Chris Christie, o interzisese, iar o curte de apel confirmase interdictia.

In iunie 2014, Curtea Suprema refuzase de asemenea sa analizeze interzicerea unei terapii similare in California.

Intr-un al doilea caz, Curtea i-a refuzat unei detinute transsexuale din Massachusetts, condamnata pentru uciderea partenerei sale de viata, dreptul de a beneficia de un tratament chirurgical. In recursul detinutei Michelle Kosilek impotriva autoritatilor penitenciare din Massachusetts, Curtea Suprema confirma refuzul statului de a-i acorda un tratament chirurgical.

