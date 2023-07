Teribile teorii ale conspiratiilor din America (I)

Teoriile conspiratiilor au tinut intotdeauna prima pagina a ziarelor din toata lumea, dar in special din Statele Unite. Acum, un profesor de la Cambridge dezvaluie, in urma unor cercetari, faptul ca teoriile conspiratiilor sunt concepute in cultura americana, deoarece Statele Unite sunt fondate pe acestea.

Profesorul Sir Richard Evans, de la Universitatea Cambirdge, conduce un proiect referitor la teoriile conspiratiilor, constatand ca ele sunt mai frecvente in Statele Unite decat in alte tari, potrivit Daily Mail.

"Exista un argument prin care teoriile conspiratiilor sunt realizate in cultura americana, deoarece ele reprezinta modul in care America s-a format. Statele Unite au fost fondate pe teorii ale conspiratiilor: guvernul de la Londra a conspirat pentru a oferi libertate Americii", a spus Evans.

Dintre aceste teorii, profesorul a citat asasinarea lui John F. Kennedy, atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 si ipoteza ca presedintele Obama nu este american.

O alta concluzie a studiului efectuat este faptul ca Internetul nu a condus la o crestere a numarului de astfel de teorii, din contra numarul persoanelor care cred in teorii ale conspiratiilor a scazut odata cu dezvoltarea Internetului. Proiectul de cercetare referitor la teoriile conspiratiilor va fi publicat in anul 2017.

In continuare va prezentam, cele mai importante teorii ale conspiratiilor din America.

Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001

In ciuda acuzatiilor repetate asupra organizatiei teroriste al-Qaeda, care ar fi pus la cale atacurile impotriva cladirilor de la World Trade Center din New York, mai multe anchete oficiale si neoficiale referitoare la prabusirea "Turnurilor gemene" sugereaza faptul ca o deteriorare a structurii de rezistenta a fost responsabila pentru colaps.

Unii teoreticinei cred ca guvernul Statelor Unite ar fi primit o avertizare prealabila, dar nu a luat suficiente masuri pentru a opri atacurile.

Altii cred ca administratia Bush a inshis ochii, pur si simplu, pentru a putea lansa atacuri in Orientul Mijlociu.

Un mare grup de oameni considera ca Pentagonul nu a fost lovit de niciun avion, iar World Trade Center nu s-ar fi putut prabusit doar dupa impactul unui avion si de la incendiul provocat de combustibilul acestuia.

Ei cred ca exista dovezi ca au aparut dare de fum la nivelurile mult inferioare, fata de zona de impact a avionului. Alti martori sustin ca au auzit explozii inainte de impactul aeronavei cu Turnurile gemene.

Asasinarea lui John F. Kennedy

Al 35-lea presedinte al Statelor Unite a fost impuscat pe 22 noimebrie 1963 la Dallas, Texas. El a fost ranit mortal de focuri de arma, in timp ce se afla in masina decapotabila, in coloana oficiala ce strabatea un bulevard din orasul american.

Anchetele Comisiei Warren din anii 1963-1964 si a Comitetului HSCA dintre anii 1976 si 1979 si alte investigatii guvernamentale au ajuns la concluzia ca presedintele a fost asasinat de catre Lee Harvard Oswald, care a fost impuscat la randul sau de Jack Ruby.

Cu toate acestea, au existat intotdeauna indoieli ca Oswald a fost un pistolar singuratic si ca doar el a tras asupra presedintelui.

Imaginile luate de catre Abraham Zapruder pe un film de 8 milimetri au sustinut convingerea ca au existat cel putin patru focuri de arma, care au fost trase si nu trei asa cum a stabilit Comisia Warren.

S-a sugerat faptul ca cel putin un glont a fost tras dintr-o directie diferita decat a lui Oswald. Multi cred ca focuri de arma au fost trase din spatele unui gard, care avea vedere la bulevard.

In anul 1979, Comitetul HSCA a gasit ca investigatiile FBI si ale Comsiei Warren au fost grav viciate.