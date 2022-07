Tinerii din SUA nu mai cred in capitalism. Majoritatea prefera socialismul sau chiar comunismul - sondaj

Patruzeci si patru la suta dintre tinerii din Statele Unite ale Americii ar prefera sa traiasca intr-un stat cu sistem socialist, iar 7% vor un regim comunist, doar 42% preferand organizarea politica si economica de tip capitalist, releva un studiu realizat recent.

Potrivit studiului, efectuat de Institutul de sondare a opiniilor YouGov si de Fundatia memoriala a victimelor comunismului, cu sediul in Washington, D.C., 44% dintre tinerii americani cu varste de pana in 35 de ani ar prefera un sistem socialist, 42% unul capitalist, 7% ar vrea un sistem comunist, iar alti 7% unul fascist.

Comparativ, la nivelul populatiei totale din SUA, 59% dintre cetateni prefera un sistem capitalist, 34% ar vrea unul socialist, 4% ar vrea un sistem fascist, iar 3% unul comunist, conform sondajului realizat in intervalul 28 septembrie - 5 octombrie pe un esantion reprezentativ de 2.300 de persoane cu varste de peste 16 ani.

"O posibila explicatie a rezultatului este ca 53% dintre tinerii americani cred ca economia Statelor Unite functioneaza in detrimentul lor", explica autorii studiului, precizand ca, in acest context, aproape jumatate dintre tinerii americani considera ca un sistem socialist le-ar conferi cel mai mare grad de securitate sociala.

"Tinerii de la inceputul mileniului al III-lea reprezinta acum cea mai extinsa generatie din SUA si observam unele tendinte ingrijoratoare", a declarat, pentru postul Fox News, Marion Smith, directorul executiv al Fundatiei memoriale a victimelor comunismului.

"Tinerii par sa se indeparteze din ce in ce mai mult de capitalism, orientandu-se spre socialism si chiar spre comunism, pe care le considera variante alternative viabile", subliniaza specialistul.

La nivelul populatiei generale, rugati sa spuna pe cine considera "eroi" din punct de vedere personal, ai natiunii americane sau ai tarilor din care provin, 60% dintre respondenti l-au mentionat pe fostul presedinte SUA Ronald Reagan, 40% pe senatorul american independent Bernie Sanders, 39% pe fostul presedinte republican George W. Bush, 38% pe actualul premier al Canadei, Justin Trudeau, 37% pe cancelarul german Angela Merkel si 31% pe actualul presedinte al SUA, Donald Trump.

Hillary Clinton, fost secretar de Stat si candidat democrat la presedintia SUA, este considerata erou de 30% dintre americani, in timp ce 26% l-au mentionat pe fostul lider revolutionar marxist argentinian Ernesto Che Guevara, 25% pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, 18% pe teoreticianul socialist german Karl Marx, 17% pe ideologul comunist rus Vladimir Ilici Lenin, 16% pe fostul lider revolutionar comunist chinez Mao Zedong, 13% pe fostul lider comunist sovietic Iosif Stalin, 13% pe Kim Jong-Un, presedintele autoritarist al Coreei de Nord, si 12% pe Nicolas Maduro, presedintele socialist al Venezuelei.

In randul tinerilor americani, popularitatea liderilor comunisti a scazut usor comparativ cu anul 2016. Che Guevara este simpatizat de 31% dintre tinerii americani (fata de 37% in 2016), Karl Marx de 32% (fata de 34% in 2016), Vladimir Ilici Lenin are o popularitate de 23% (fata de 25% in 2016), iar Iosif Stalin de 6% (fata de 12% in 2016).

Saptezeci la suta dintre americani subestimeaza numarul victimelor regimurilor represive comuniste si nu cunosc exact diferenta dintre doctrina comunista si cea socialista.

"Aceasta situatie preocupanta evidentiaza analfabetismul raspandit in societatea americana privind socialismul si esecul sistemului educational din SUA de a-i invata pe elevi si studenti despre actele de genocid, despre distrugerile si suferinta provocate de comunism de la Revolutia Bolsevica produsa acum 100 de ani", explica Marion Smith, directorul executiv al Fundatiei memoriale a victimelor comunismului.

