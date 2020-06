Toti cei patru politisti implicati in moartea lui George Floyd sunt acuzati de omor si complicitate la crima

Familia este multumita

Procurorul general Keith Ellison din Minnesota trebuie sa faca publice acuzatiile, la mai bine de o saptamana dupa ce Floyd a fost ucis in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis. Uciderea acestuia a starnit proteste la nivel national, demonstrantii cerand incetarea violentelor Politiei impotriva cetatenilor de culoare.Derek Chauvin, care a apasat cu genunchiul pe gatul lui Floyd timp de aproape noua minute, fusese acuzat anterior de omor de gradul trei si omor prin imprudenta de gradul doi. Noua acuzatie de omor de gradul doi afirma ca politistul l-a ucis pe Floyd "fara intentia de a provoca moartea unei persoane, in timp ce aceasta comitea sau incearca sa comita o infractiune... si anume agresiune de gradul al treilea", potrivit unei plangeri modificate, depuse la instanta si citate de CNN.Thomas Lane si J. Alexander Keung, care au ajutat la retinerea lui Floyd, si Tou Thao, care statea langa ceilalti, nu fusesera acuzati initial. Lane, de 37 de ani, Kueng, 26 de ani, si Thao, de 34 de ani, sunt acum insa acuzati ca au ajutat si au comis o crima de gradul doi si au ajutat si au comis un omor prin imprudenta de gradul al doilea.Omorul de gradul doi si ajutorul si complicitatea la crima de gradul doi sunt pedepsite cu pana la 40 de ani de inchisoare. Omorul prin imprudenta si ajutorul si complicitatea la omorul prin imprudenta sunt pedepsite cu pana la 10 ani de inchisoare.Doua autopsii au stabilit ca Floyd a murit prin omucidere. Seful Politiei Minneapolis, Medaria Arradondo, i-a concediat pe cei patru ofiteri si a spus ca sunt "complici" la moartea lui Floyd. Familia lui Floyd si protestatarii la nivel national au cerut ca politistii sa fie arestati si condamnati pentru omor.Conform inregistrarilor video si a plangerii penale, Chauvin si-a tinut genunchiul pe gatul lui Floyd, in timp ce Floyd reclama ca nu poate respira, martorii protestau ca moare si chiar si Lane a cerut de doua ori sa-l intoarca pe o parte.Cu toate acestea, Chauvin a continuat sa ii apese genunchiul pe gat timp de aproape trei minute dupa ce Floyd nu mai reactiona, se arata in plangere.Benjamin Crump, avocat al familiei Floyd, a declarat pe Twitter ca familia este multumita de noile acuzatii."REACTIA FAMILIEI: Acesta este un moment dulce-amarui. Suntem profund recunoscatori de faptul ca (Ellison) a luat masuri decisive, arestandu-i si acuzandu-i pe toti ofiterii implicati in moartea lui George Floyd si modificand acuzatia impotriva lui Derek Chauvin la omor de gradul doi", a spus avocatul.Ellison a fost desemnat duminica, de guvernatorul Tim Walz, sa preia cazul de la procurorul comitatului Hennepin, Mike Freeman.Un fost congresman democrat, Ellison a afirmat anterior ca se asteapta ca vor fi aduse acuzatii impotriva politistilor si ca spera ca acestea vor veni in curand. Luni, insa, dupa ce a preluat cazul, a avertizat impotriva unei judecati grabite si a spus ca procurorii vor fi atenti si metodici in aducerea acuzatiilor."Ne miscam cat de expeditiv, rapid si mai eficient posibil," a spus procurorul. "Dar trebuie sa protejez aceasta urmarire penala. Nu am de gand sa creez o situatie in care cineva sa poata spune ca aceasta a fost o judecata grabita."Ofiterii de politie sunt rareori acuzati de infractiuni prin violenta impotriva barbatilor de culoare, ba chiar in aceste cazuri rare juriile au aratat in repetate randuri lipsa de vointa de a condamna.