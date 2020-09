Traficul de cocaina a atins cote alarmante in timpul pandemiei. Cantitatile de droguri confiscate au crescut

Traficul de cocaina din America de Sud spre Europa a ajuns "la cantitati record", a spus Sascha Strupp, analist strategic pentru traficul de droguri in cadrul acestei agentiei a UE pentru cooperare in materie de aplicare a legii."Coronavirusul nu a avut nicio influenta asupra traficului (de droguri) pe rutele maritime", a afirmat Strupp, care a precizat ca acest comert cu narcotice este "o piata tot mai mare".Desi este greu de estimat exact cat de multe droguri au fost traficate, investigatorii au observat o crestere a cantitatii de narcotice confiscate.In prima jumatate a lui 2020, peste 25 de tone de cocaina au fost confiscate in portul Rotterdam, mai mult decat dublu comparativ cu cantitatea descoperita in aceeasi perioada din 2019, un an in care cele 34 de tone de cocaina confiscate au fost deja un record.Politia olandeza a gasit luna trecuta cel mai mare laborator de cocaina descoperit vreodata in Olanda , unde erau procesate circa 200 de kilograme de cocaina pe zi, in orasul Nijeveen din apropierea de granita cu Germania.Conform Europol, cea mai mare parte a cocainei ajunge in Europa prin Olanda, Belgia si Spania.Europol apreciaza ca gruparile criminale au trecut recent la traficul de droguri in special pe cai maritime, ascunzandu-le printre alte marfuri, cum ar fi echipamente medicale, in contextul in care traficul aerian s-a prabusit aproape complet din cauza pandemiei.