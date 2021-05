Copil de sase ani impuscat mortal dupa o cearta intre soferi pe o autostrada din California VIDEO

Mama baiatului, Aiden Leos, isi ducea fiul la o scoala in Orange , la cativa zeci de kilometri sud-vest de Los Angeles, cand a fost depasita de un vehicul. S-ar fi facut un schimb de gesturi, iar unul dintre cei doi automobilisti din cealalta masina a tras in directia masinii mamei, nimerindu-l pe fiul acesteia, care statea intr-un scaun pentru copii. Baiatul a spus: ''Mami, ma doare burta'', a declarat sora lui Aiden Leos, Alexis Cloonan, pentru postul local de televiziune Fox 11.Panicata, mama a tras pe dreapta, si-a luat fiul in brate si a vazut ca sangera. Copilul a fost transportat la spital si a murit din cauza ranilor suferite.Acesta a fost un "act izolat de violenta rutiera", a declarat pentru Los Angeles Times Florentino Olivera, din cadrul politiei rutiere din California. Cei doi automobilisti sunt in continuare cautati de politie.Armele de foc sunt foarte raspandite in Statele Unite , iar copiii, uneori foarte mici, sunt victime regulate. O femeie si fiul ei in varsta de 5 ani au fost impuscati marti, in Washington , dupa ce i-au cerut unui barbat care se deplasa pe o trotineta electrica sa incetineasca. Ambele victime au supravietuit.De la inceputul anului, 119 copii cu varsta sub 11 ani au fost ucisi de focuri de arma in Statele Unite, iar 274 au fost raniti, potrivit Gun Violence Archive.