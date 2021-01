Trump anunta redeschiderea frontierelor SUA pentru europeni si brazilieni, cu test COVID. Biden il contrazice

"Nu este momentul sa ridicam restrictiile privind deplasarile internationale", a declarat pe contul sau de Twitter Jen Psaki care urmeaza sa intre oficial in functie miercuri ca purtatoare de cuvant a noului presedinte Joe Biden.Mesajele au fost scrise la cateva minute doar dupa anuntul deciziei lui Donald Trump, justificata prin introducerea, de la aceeasi data, a obligatiei de a prezenta un test negativ pentru diagnosticarea COVID-19 la intrarea pe teritoriul american.Pentru a incetini raspandirea pandemiei, Donald Trump a inchis frontierele SUA pentru 26 tari din spatiul Schengen la 11 martie, apoi pentru Regatul Unit si Irlanda la 14 martie, iar pentru Brazilia la 24 mai."La recomandarea echipei noastre medicale, viitoarea administratie nu intentioneaza sa ridice aceste restrictii la 26 ianuarie", a scris Jen Psaki pe Twitter. "De altfel", a adaugat ea, "avem in vedere inasprirea masurilor de sanatate publica aplicate calatoriilor internationale pentru a lupta mai mult impotriva raspandirii COVID-19".Acesta este un nou episod dintr-o tranzitie fara precedent in istoria recenta a Statelor Unite, presedintele in exercitiu Donald Trump intentionand sa isi limiteze la minim contactul cu echipa lui Joe Biden.De altfel, miercuri, Donald Trump prevede sa paraseasca Washingtonul inainte de ceremonia de investire a succesorului sau.