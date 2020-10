Un avion american fara pilot a facut un zbor de recunoastere peste toate punctele fierbinti din regiunea Marii Negre

Sursa: Flightradar24 via Defense Romania

UAV-ul a decolat vineri dimineata de la Baza Aeriana americana de la Sigonella - Italia si a intrat in Marea Neagra de pe teritoriul Bulgariei. Primul obiectiv cercetat a fost zona platformelor ucrainene de foraj marin din N-V Marii Negre, capturate de Rusia in 2014, potrivit Defense Romania. Ulterior, aeronava a zburat in paralel cu linia de coasta a peninsulei Crimeea , Tinutului Krasnodar (Rusia) si a Abhaziei. O atentie speciala a fost acordata Bazei Militare 7 ruse din Gudauta ( Abhazia ), aeronava facand mai multe treceri. UAV-ul a intrat pe teritoriul Georgiei, de unde a monitorizat in mod deosebit bazele militare ruse din Osetia de Sud (Baza 4 - Tkhinvali) si Armenia (Baza 102 - Ghiumri).Dupa incheierea etapei de recunoastere in Caucazul de Sud, aeronava a revenit pe acelasi traseu in N-V Marii Negre si a intrat pe teritoriul Ucrainei prin regiunea Nikolaev. In ultima parte a misiunii, UAV-ul RQ-4B s-a apropiat de linia frontului din S-E Ucrainei.Zborul a fost efectuat la o altitudine de aproximativ 17 000 metri si la o viteza de 600 de kilometri pe ora, misiunea incheindu-se aproximativ la miezul noptii.Conform Defense Romania, dupa cum reiese din harta cu traseul aeronavei, obiectivele principale de monitorizat au fost concentrarile de trupe din bazele militare rusesti din Caucazul de Sud.Contextul misiunii UAV-ului american este dat de conflictul redezghetat din Nagorno-Karabah, dintre Azerbaidjan si Armenia, cu Rusia prinsa la mijloc si nehotarata daca intervine in favoarea Armeniei sau lasa lucrurile sa evolueze de la sine.Iesirea masiva din baze a trupelor ruse dislocate in Caucazul de Sud ar ridica unele semne de intrebare privind impartialitatea Rusiei in conflictul din Nagorno-Karabah, noteaza sursa citata.